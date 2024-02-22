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Галкин приставил охрану к Пугачевой

Chyhys Elina
22 февраля 2024, 17:31
Заботливый муж Максим Галкин не оставляет жену Аллу Пугачеву без присмотра во время своего отсутствия дома.
Пугачева и Галкин
Галкин показал защитника семьи / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru/

Максим Галкин, который признан в террористической РФ иноагентом, показал снимок домашнего питомца семьи по имени Рокки.

Артист часто ездит на гастроли, но Алле не приходится скучать, ведь всегда рядом дети Лиза и Гарри, а также верный лохматый друг, которого в ноябре подарила им крестница Пугачевой - Алина.

Рокки не только радует семейство, но и защищает его.

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"На посту", - шутливо написал Галкин на своей странице в Instagram под снимком четырехлапого.

Питомец Пугачевой и Галкина Рокки
Питомец Пугачевой и Галкина Рокки / фото: скрин instagram.com/maxgalkinru/

Кстати, Максим Галкин не впервые показывает в Instagram своего домашнего питомца.

Максим однажды показал, как играет с Рокки.

"Что это за волчок тут? Что ты хочешь, Рокки? Ну, давай! Ой, Господи! Красавец, красавец наш! Умница!" – сказал Галкин, гладя щенка.

Добавим, поговаривают, что Алла Борисовна с семьей планируют переезжать жить в Лондон и в прошлом месяце они уже выбрали новое жилье.

Напомним, Галкин показал, как они с Пугачевой отпраздновали годовщину свадьбы с большой любовью.

А также Максим Галкин поделился, как террористическая РФ пытается лишить его концертов по всему миру.

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Алла Пугачева Максим Галкин новости шоу бизнеса
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