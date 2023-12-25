"Узаконенное счастье": Галкин показал романтическое свидание с Пугачевой

Примадонна и шоумен с большой любовью отпраздновали очередной День рождения их брака.

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Максим Галкин поздравил Аллу Пугачеву с годовщиной свадьбы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alla_orfey, instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкин и Алла Пугачева завели роман в 2001 году, однако узаконили свои отношения лишь в 2011. 24 декабря пара отметила никелевую свадьбу - 12 лет вместе.

Вопреки тому, что оба артиста сейчас все больше в разъездах, в день свадьбы певица и комик все же смогли сходить на романтическое свидание, которое прошло в одном из фешенебельных ресторанов. Снимком с празднования 12-ой годовщины оба артиста поделились на своих страницах в Instagram.

В кадре по-прежнему счастливые и влюбленные Галкин и Пугачева в парных светлых луках держат в руках бокалы с красным вином и с нежностью смотрят друг на друга. "12 лет узаконенного счастья", - подписал снимок юморист.

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Примадонна же назвала фото просто: "Счастье". В комментариях поклонники поздравляют пару с очередной годовщиной, и желают им встретить еще десятки подобных праздников вместе.

К слову, в ноябре Максим Галкин и Алла Пугачева отметили еще одну годовщину - 6 лет со дня их венчания в Михайло-Архангельском храме.

Максим Галкин поздравил Аллу Пугачеву с годовщиной свадьбы / instagram.com/maxgalkinru

Ранее актер-путинист, исполнитель роли Шерлока Холмса Василий Ливанов резко наехал на Пугачеву с Галкиным, назвав артистов неприличными словами за их решение покинуть страну-оккупанта.

Впрочем Примадонне хватает мудрости и чувства юмора защитить свою семью. Певица высмеяла своих хейтеров в рф, которым не дает покоя ее высказывание про рабов и холопов.

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