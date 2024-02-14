Галкин показал курящую в лучах солнца Пугачеву

Артист сделал необычное и очень романтичное фото Пугачевой.

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Максим Галкин опубликовал роскошное фото Пугачевой / Коллаж Главред, фото Instagram/maxgalkinru

Российский комик Максим Галкин, признанный иностранным агентом в стране-оккупанте, показал необычное, но очень атмосферное фото своей супруги Аллы Пугачевой.

На своей странице в Instagram, артист, который не поддержал военное нападение России на Украину, показал Аллу Пугачеву, сидящую в кресле. Она выглядит очень молодо и естественно. В руках она держит мобильный телефон и что-то рассматривает там.

Кроме того, в руках у Пугачевой можно заметить сигарету, которую она держит между пальцами с натуральными длинными ногтями. "Звонок другу", - подписал фото Галкин.

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На фото - Алла Пугачева глазами Максима Галкина:

"Такие Женщины больше не рождаются!", "Ваше молчание лучше даже громких слов , пусть пропагандисты кипят от злости", "Люди с большой буквы. Со своим мнением несмотря не на что", "Очень красивая", - написали подписчики артиста.

Напомним, ранее подруга российской певицы Аллы Пугачевой, которая не поддержала терроризм России в отношении Украины, оказывается болеет с молодости неизлечимым заболеванием - подагрой.

Впрочем Примадонне хватает мудрости и чувства юмора защитить свою семью. Певица высмеяла своих хейтеров в рф, которым не дает покоя ее высказывание про рабов и холопов.

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