Галкин показал курящую в лучах солнца Пугачеву

Российский комик Максим Галкин, признанный иностранным агентом в стране-оккупанте, показал необычное, но очень атмосферное фото своей супруги Аллы Пугачевой.
На своей странице в Instagram, артист, который не поддержал военное нападение России на Украину, показал Аллу Пугачеву, сидящую в кресле. Она выглядит очень молодо и естественно. В руках она держит мобильный телефон и что-то рассматривает там.
Кроме того, в руках у Пугачевой можно заметить сигарету, которую она держит между пальцами с натуральными длинными ногтями. "Звонок другу", - подписал фото Галкин.
На фото - Алла Пугачева глазами Максима Галкина:
"Такие Женщины больше не рождаются!", "Ваше молчание лучше даже громких слов , пусть пропагандисты кипят от злости", "Люди с большой буквы. Со своим мнением несмотря не на что", "Очень красивая", - написали подписчики артиста.
Напомним, ранее подруга российской певицы Аллы Пугачевой, которая не поддержала терроризм России в отношении Украины, оказывается болеет с молодости неизлечимым заболеванием - подагрой.
Впрочем Примадонне хватает мудрости и чувства юмора защитить свою семью. Певица высмеяла своих хейтеров в рф, которым не дает покоя ее высказывание про рабов и холопов.
Вас также может заинтересовать:
- Пугачева с Орбакайте зажгла на концерте в Израиле
- Как на обложке Vogue: Дмитрий Гордон снялся с Аллой Пугачевой в Киеве
- Максим Галкин показал редкий отдых с 10-летними близнецами от Аллы Пугачевой