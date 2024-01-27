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"Маниакальное преследование несогласных": Галкин рассказал, как РФ пытается лишить его концертов за границей

Алена Кюпели
27 января 2024, 10:23
Максим Галкин откровенно рассказал о ситуации с его концертами по миру.
Россия пытается
Россия пытается "отменить" концерты Галкину по всему миру / Коллаж Главред, фото Instagram/maxgalkinru

Российский комик Максим Галкин, который с первых дней полномасштабной войны в Украине осуждает военную политику страны оккупанта - России, рассказал о том, как страна на болотах пытается ставить артисту палки в колеса.

На своей странице в Instagram, он поделился историей о недавней поездки в Индонезию и мелкими гадостями страны-оккупанта. В частности, Галкин говорит, что его действительно не впустили в Индонезию, хотя за два дня до этого открыли рабочую визу.

"Речь не идет ни о каких черных списках, а то понаписали уже. Никакой неприязни ко мне тоже нет. Офицеры пограничной службы оказались очень вежливы. Причина была названа почти сразу, ее несколько раз повторили разные сотрудники — письмо от правительства РФ с просьбой не впускать меня на Бали. Бумагу мне показали, но, конечно же, в копии вежливо отказали", — признался Галкин.

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Артист также отметил, что подобная история с концертом произошла и в Таиланде. Однако там власти РФ действовали по-другому. "В Таиланде российские власти работали по другой схеме - надавили на владельцев залов, которые имеют крепкие связи с российским консульством и российским туризмом", - рассказывает он.

Судя по тону Галкина, эти мелкие пакости "великой державы" никак не влияют на финансовое положение комика и его популярность. "Забавно, что российское государство тратит на это время и усилия многих людей, которые могли бы себе найти более достойное применение во благо родины, нежели маниакальное преследование несогласных артистов зарубежом", - говорит он.

Пост Максима Галкина:

Галкин добавляет, что за все время у него отменилось лишь несколько концертов и представлять их как нечто консолидированное и совместное - не стоит.

Галкин снова высмеял мелочность России
Галкин снова высмеял мелочность России / Скриншот Instagram/maxgalkinru

Напомним, ранее бывшая невеста Галкина рассказала про отношения с комиком. В его жизни эта женщина появилась гораздо раньше Примадонны и большой славы. Она раскрыла подробности того, каким артист был в юности.

Ранее стало известно, что Максим Галкин сменил гражданство. Комик признался, что он и его семья имеют паспорта Европейского Союза уже достаточно долго, и жить они выбирают там, где чувствуют себя свободно.

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Максим Галкин новости шоу бизнеса
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