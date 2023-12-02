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"Не хочу общаться с теми, кто там живет": известный ведущий разнес Галкина и "хороших русских"

Руслана Заклинская
2 декабря 2023, 21:03
Ведущий подчеркнул, что украинцам надо понять, что доверять и верить можно только себе.
'Не хочу общаться с теми, кто там живет': известный ведущий разнес Галкина и 'хороших русских'
Алексей Суханов резко раскритиковал россиян / коллаж: Главред, фото: instagram.com/suhanov.official, instagram.com/maxgalkinru

Телеведущий Алексей Суханов, который когда-то был гражданином России, теперь выступил против "хороших русских". В своих высказываниях он отметил, что, даже если эти россияне помогают Украине и выражают свою поддержку, они остаются чужими для украинцев. Об этом ведущий рассказал в интервью oboz.ua.

Он отметил, что россияне, которые поддерживают Украину, могут быть против войны, но при этом ничего не сделали для изменений в РФ. В этом контексте Суханов привел примеры российских знаменитостей, таких как Максим Галкин, которые даже уехали из России.

"Они могут из кожи лезть, рассказывая, что они за Украину, везти тонами сюда помощь – мы должны быть им благодарными, но они посторонние люди. Нам в голове надо держать такое: сколько бы добра россияне ни сделали для Украины, они чужие для страны люди. Потому что не лишились российского паспорта. Они, может, и против войны, но не против того, что творится в России. И второе: никто из них не доказал аничим пока что, что способен что-то отстоять. Только болтовню разводят", - пояснил Суханов.

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Ведущий считает, что даже если эти россияне против войны, они не против происходящего в самой России и не доказали способность отстаивать свои взгляды. По его словам, это лишь "болтовни", которые ничего не меняют.

Кроме этого, Суханов призвал украинцев понять, что доверять и верить стоит только себе. Он подчеркнул, что для Украины нет лучшего друга, чем сознательный украинец.

"Я не верю в любую возможность расцвета так называемой России. Не верю в то, что эта страна когда – то может стать цивилизованной. Не верю в действенную силу русской культуры. Не разделяю представителей этой страны на хороших и плохих. Они для меня приспособленцы или импотенты – пусть выбирают, третьего не дано. Я не хочу общаться с теми, кто там живет: родственники это или просто знакомые. У меня нет там никого и ничего", - добавил Алексей.

Также он не верит в способность России к цивилизованному развитию и выразил собственную скептичность в отношении будущего этой страны.

Напомним, недавно россияне распространили информацию, что Галкин может выступить для россиян за огромную сумму. Тем не менее, согласен ли артист выступать перед сторонниками российской агрессии против Украины остается неизвестным.

Как ранее сообщал Главред, Суханов уверен, что все люди с российским паспортом причастны к геноциду и убийств в Украине. Ведущий даже перестал общаться со своими родственниками, которые живут в России. По его словам, он не мог сделать иначе.

Также Алексей Суханов поделился, что новые отношения делают его счастливым, он считает их драгоценными. В то же время, он признает, что учится новым аспектам отношений, в частности контролировать эмоции и разрешать конфликты.

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