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Пугачева умилила Сеть свежими фото детей от Галкина

Дмитрий Видоменко
1 ноября 2023, 21:14
Известная советская певица Алла Пугачева показала фото своих детей, которые родились в браке с комиком/шоуменом Максимом Галкиным.
Галкин, Пугачева
Пугачева показала фанатам своих подросших детей от Галкина / коллаж Главред, фото УНИАН

Легендарная советская эстрадная певица Алла Пугачева, которая вместе с мужем – юмористом и шоуменом Максимом Галкиным (жестко осудившим кровавый путинский режим) недавно покинула Израиль из-за нового витка израильско-палестинской войны, поделилась с фанатами на личной странице в Instagram фото своих младших детей (Гарри и Лизы).

"Живем дальше", – кратко подписала снимки Алла Борисовна.

Сперва певица показала отдельное фото Лизы, на котором девочка с бездонными голубыми глазами и длинной светловолосой прической смотрит куда-то вдаль.

видео дня
Дети Пугачевой

А Гарри на своем снимке возлегал на диване и игриво глядел в камеру фотографа.

Дети Пугачевой

Также Пугачева показала фото с Галкиным. Причем не особо понятно, когда и где они были сделаны – но, скорее всего на одном из светских раутов, которые супруги посещали за границей.

Галкин, Пугачева

Напомним, ранее признанный иностранным агентом комик Максим Галкин, который вместе с Аллой Пугачевой и детьми живет в Израиле, рассказал, как переживает атаку террористов ХАМАС на Израиль.

Позже росСМИ стали распространять слух о том, что Пугачева и Галкин бегут от войны, и даже опубликовали фото из аэропорта, на котором якобы запечатлена семья артистов. Комик это отрицал.

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Алла Пугачева Максим Галкин новости шоу бизнеса
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