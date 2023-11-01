Пугачева умилила Сеть свежими фото детей от Галкина

Известная советская певица Алла Пугачева показала фото своих детей, которые родились в браке с комиком/шоуменом Максимом Галкиным.

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Пугачева показала фанатам своих подросших детей от Галкина / коллаж Главред, фото УНИАН

Легендарная советская эстрадная певица Алла Пугачева, которая вместе с мужем – юмористом и шоуменом Максимом Галкиным (жестко осудившим кровавый путинский режим) недавно покинула Израиль из-за нового витка израильско-палестинской войны, поделилась с фанатами на личной странице в Instagram фото своих младших детей (Гарри и Лизы).

"Живем дальше", – кратко подписала снимки Алла Борисовна.

Сперва певица показала отдельное фото Лизы, на котором девочка с бездонными голубыми глазами и длинной светловолосой прической смотрит куда-то вдаль.

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А Гарри на своем снимке возлегал на диване и игриво глядел в камеру фотографа.

Также Пугачева показала фото с Галкиным. Причем не особо понятно, когда и где они были сделаны – но, скорее всего на одном из светских раутов, которые супруги посещали за границей.

Напомним, ранее признанный иностранным агентом комик Максим Галкин, который вместе с Аллой Пугачевой и детьми живет в Израиле, рассказал, как переживает атаку террористов ХАМАС на Израиль.

Позже росСМИ стали распространять слух о том, что Пугачева и Галкин бегут от войны, и даже опубликовали фото из аэропорта, на котором якобы запечатлена семья артистов. Комик это отрицал.

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