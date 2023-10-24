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Следом за Галкиным: Пугачева с детьми покинула Израиль

Анна Подгорная
24 октября 2023, 00:14
Теперь семья Примадонны воссоединится в одном из островных государств.
Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми
Алла Пугачева вывезла детей из Израиля / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкин в первые дни военного конфликта ХАМАС и Израиля от лица своей семьи заявил, что они не планируют покидать страну, которая стала для них домом после отъезда из страны-оккупанта. Комик утверждал, что он, Алла Пугачева и 10-летние двойняшки Гарри и Лиза, остаются в Израиле, который близок им по духу.

Однако менее чем через 2 недели Галкин отправился на гастроли за границу, при этом не стал уточнять, где именно будут находиться его жена и дети. Первым в туре шоумена значился Кипр. И, как оказалось, неспроста.

Об этом заявляют росСМИ с отсылкой на близкое окружение Пугачевой и Галкина. Примадонна с двойняшками якобы улетела на Кипр вместе с мужем. На острове у них есть вилла, которую семья приобрела за 2 миллиона долларов в 2017 году.

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Там, по слухам, семья артистов планирует жить ближайший год, так как все они имеют гражданство Кипра.

Злопыхатели уже иронизируют на тему того, что мечтам Аллы Пугачевой про спокойную старость не суждено сбыться - она уже второй раз бежит от войны. Поговаривают, что ракетные обстрелы Израиля сильно подкосили певицу, мол она истощена не только морально, но и физически.

Ранее признанный иностранным агентом комик Максим Галкин, который вместе с Аллой Пугачевой и детьми живет в Израиле, рассказал, как переживает атаку террористов ХАМАС на Израиль.

Позже росСМИ стали распространять слух о том, что Пугачева и Галкин бегут от войны, и даже опубликовали фото из аэропорта, на котором якобы запечатлена семья артистов. Комик это отрицал.

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