Бегут от войны: Галкина и Пугачеву заметили в аэропорту Израиля

После нападения боевиков ХАМАС на Израиль, Галкина и Пугачеву заметили в аэропорту Бен-Гурион.

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Галкин и Пугачева бегут из Израиля / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru, SVETSKlE_HRONIKI

Известный шоумен Максим Галкин и его жена Алла Пугачева, которые после полномасштабного вторжения переехали в Израиль, пытаются покинуть страну из-за войны. Их заметили в аэропорту после нападения боевиков ХАМАС. Фото уже разлетелось в Сети.

Сообщается, что Галкин и Пугачева пытаются вылететь из аэропорта Бен-Гурион. На фото видно Галкина, а Примадонна стоит спиной.

Галкин и Пугачева бегут из Израиля / фото: SVETSKlE_HRONIKI

Следует отметить, что ранее шоумен опубликовал пост, в котором рассказал, как проснулся с детьми и женой от сирен.

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"Трудное время для Израиля. Соболезнования погибшим и их семьям! Молимся за тех, кто оказался в заложниках", - написал Галкин.

Обострение в Израиле

Ранее сообщалось, что Израиль впервые за 50 лет объявил о состоянии войны и готовится к мобилизации. Военно-политический кабинет Израиля принял решение о запуске пункта "40 аллеф" – это означает, что Иерусалим официально заявляет про объявление войны.

Напомним, ранее сообщалось о том, что "Хезболла" обстреляла Израиль, Иерусалим в ответ ударил по Ливану. Ливанские террористы "Хезболла" поддержали атаку террористической группировки ХАМАС на Израиль и нанесли ракетные и минометные удары по его территории.

Как известно, боевики террористической группировки ХАМАС утром 7 октября атаковали Израиль. Они нанесли удары с воздуха, суши и моря по центральной и южной части страны с территории сектора газа. Сообщалось, что боевики выпустили более 2200 ракет по Израилю.

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