Бегут от войны: Галкина и Пугачеву заметили в аэропорту Израиля

Известный шоумен Максим Галкин и его жена Алла Пугачева, которые после полномасштабного вторжения переехали в Израиль, пытаются покинуть страну из-за войны. Их заметили в аэропорту после нападения боевиков ХАМАС. Фото уже разлетелось в Сети.
Сообщается, что Галкин и Пугачева пытаются вылететь из аэропорта Бен-Гурион. На фото видно Галкина, а Примадонна стоит спиной.
Следует отметить, что ранее шоумен опубликовал пост, в котором рассказал, как проснулся с детьми и женой от сирен.
"Трудное время для Израиля. Соболезнования погибшим и их семьям! Молимся за тех, кто оказался в заложниках", - написал Галкин.
Обострение в Израиле
Ранее сообщалось, что Израиль впервые за 50 лет объявил о состоянии войны и готовится к мобилизации. Военно-политический кабинет Израиля принял решение о запуске пункта "40 аллеф" – это означает, что Иерусалим официально заявляет про объявление войны.
Напомним, ранее сообщалось о том, что "Хезболла" обстреляла Израиль, Иерусалим в ответ ударил по Ливану. Ливанские террористы "Хезболла" поддержали атаку террористической группировки ХАМАС на Израиль и нанесли ракетные и минометные удары по его территории.
Как известно, боевики террористической группировки ХАМАС утром 7 октября атаковали Израиль. Они нанесли удары с воздуха, суши и моря по центральной и южной части страны с территории сектора газа. Сообщалось, что боевики выпустили более 2200 ракет по Израилю.
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