"Пока не понимаю, что делать": известная украинская певица застряла в Израиле

KOLA показала, как прячется в убежище от ракетных атак ХАМАС.

https://stars.glavred.info/poka-ne-ponimayu-chto-delat-izvestnaya-ukrainskaya-pevica-zastryala-v-izraile-10506580.html Ссылка скопирована

KOLA в Израиле - певица рассказала про атаки ХАМАС, и не может выбраться из страны / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kola__official, pexels.com

Популярная украинская певица KOLA (настоящее имя - Анастасия Прудиус) пошла наперекор своей команде, и сообщила поклонникам шокирующую новость - она находится в Израиле, жители которого вчера пережили массированную атаку террористов ХАМАС.

В своем Instagram-блоге певица в сторис выложила видео, которое записала в убежище. Кола отметила, что ракетные обстрелы, к которым она, как украинка, уже, увы, привыкла, в чужой стране ей переносить тяжелее. Впрочем, она поспешила успокоить фанатов - с ней все в порядке.

"Когда ты в другой стране – это страшнее. Я не одна, все хорошо, меня здесь защищают! Просто – почему? Что с миром не так ли? Они как с ума сошли - 100, 200, 500 ракет... С ума сошли просто..." - поделилась эмоциями артистка.

видео дня

Также Кола посочувствовала израильтянам, которым приходится с оружием отстаивать свою свободу. Она посетовала на "соседей", которые и в нашей стране, и в Израиле вынуждают мирных жителей защищать себя.

KOLA в Израиле - певица рассказала про атаки ХАМАС, и не может выбраться из страны / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kola__official

Позже артистка сообщила, что не может выехать из Израиля, так как ее рейс отменили. Как она будет выбираться из страны, пока неизвестно. "Сколько зла в людях... Мы живем в сложные времена, где люди стремятся убивать, где им это доставляет удовольствие... Я не могу этого представить. Не могу, и все! Мой рейс отменили. Пока не понимаю, что делать. Я нахожусь в чужой стране, где неадекватные соседи-ироды со всех сторон... Которые неконтролируемы и могут делать все, что им придет в голову", - отметила Kola.

KOLA в Израиле - певица рассказала про атаки ХАМАС, и не может выбраться из страны / instagram.com/kola__official

Ранее признанный иностранным агентом комик Максим Галкин, который вместе с Аллой Пугачевой и детьми живет в Израиле, рассказал, как переживает атаку террористов ХАМАС на Израиль.

Также поклонники обеспокоены судьбой американского певца и музыканта Бруно Марса: артист должен был давать концерт в Тель-Авиве, но выступление отменили, а сам Марс не выходит на связь.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.