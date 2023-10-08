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"Пока не понимаю, что делать": известная украинская певица застряла в Израиле

Анна Подгорная
8 октября 2023, 15:49 обновлено 8 октября, 15:57
KOLA показала, как прячется в убежище от ракетных атак ХАМАС.
KOLA, взрыв
KOLA в Израиле - певица рассказала про атаки ХАМАС, и не может выбраться из страны / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kola__official, pexels.com

Популярная украинская певица KOLA (настоящее имя - Анастасия Прудиус) пошла наперекор своей команде, и сообщила поклонникам шокирующую новость - она находится в Израиле, жители которого вчера пережили массированную атаку террористов ХАМАС.

В своем Instagram-блоге певица в сторис выложила видео, которое записала в убежище. Кола отметила, что ракетные обстрелы, к которым она, как украинка, уже, увы, привыкла, в чужой стране ей переносить тяжелее. Впрочем, она поспешила успокоить фанатов - с ней все в порядке.

"Когда ты в другой стране – это страшнее. Я не одна, все хорошо, меня здесь защищают! Просто – почему? Что с миром не так ли? Они как с ума сошли - 100, 200, 500 ракет... С ума сошли просто..." - поделилась эмоциями артистка.

видео дня

Также Кола посочувствовала израильтянам, которым приходится с оружием отстаивать свою свободу. Она посетовала на "соседей", которые и в нашей стране, и в Израиле вынуждают мирных жителей защищать себя.

певица Kola
KOLA в Израиле - певица рассказала про атаки ХАМАС, и не может выбраться из страны / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kola__official

Позже артистка сообщила, что не может выехать из Израиля, так как ее рейс отменили. Как она будет выбираться из страны, пока неизвестно. "Сколько зла в людях... Мы живем в сложные времена, где люди стремятся убивать, где им это доставляет удовольствие... Я не могу этого представить. Не могу, и все! Мой рейс отменили. Пока не понимаю, что делать. Я нахожусь в чужой стране, где неадекватные соседи-ироды со всех сторон... Которые неконтролируемы и могут делать все, что им придет в голову", - отметила Kola.

певица Kola
KOLA в Израиле - певица рассказала про атаки ХАМАС, и не может выбраться из страны / instagram.com/kola__official

Ранее признанный иностранным агентом комик Максим Галкин, который вместе с Аллой Пугачевой и детьми живет в Израиле, рассказал, как переживает атаку террористов ХАМАС на Израиль.

Также поклонники обеспокоены судьбой американского певца и музыканта Бруно Марса: артист должен был давать концерт в Тель-Авиве, но выступление отменили, а сам Марс не выходит на связь.

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