Бруно Марс не выходит на связь в обстрелянном Тель-Авиве

У артиста должен был состояться второй концерт, но артист неожиданно исчез с радаров.

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Бруно Марс не выходит на связь с поклонниками/Коллаж Главред, фото Instagram/bruno

Американский певец Бруно Марс, который должен был выступить с концертом в Тель-Авиве, резко перестал выходить на связь.

Как известно, шквал из более чем 2200 ракет ХАМАС обрушился на Израиль рано утром в субботу, включая Тель-Авив, где Бруно Марс должен был выступить в парке Ха-Яркон во второй раз на этой неделе, сразу после аншлагового концерта в среду вечером, посвященного первому визиту певца в страну, пишет издание Los Angeles.

Марс остановился в роскошном отеле в районе Тель-Авива. Город, в котором проживает почти 500 000 жителей, является шумным эпицентром ресторанов, кафе, рынков, культурных и музыкальных заведений и находится в нескольких минутах езды от международного аэропорта Израиля, который, как сообщается, закрыт из-за военных действий.

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Бруно Марс перестал отвечать своим поклонникам / Скриншот Страницы Бруно Марс в Инстаграм

Кроме того, Марс не реагирует на призывы своих поклонников поддержать Израиль. "Ты должен стоять с нами. Ты здесь, на нашей святой земле. У тебя есть сила показать все, что происходит своим фанатам. Говори", - пишут поклонники артисту. Однако тот молчит и не выходит с ними на связь.

Напомним, ранее российский певец Сергей Савин, который в 2011 году одержал победу на музыкальном шоу Примадонны "Проект А", заявил, что во время участия в конкурсе получал от Пугачевой знаки внимания, как мужчина, дескать брак Аллы Борисовны с Галкиным - просто пиар. Ей было очень одиноко и она избрала певца своим фаворитом.

Ранее, назло хейтерам, Галкин показал любимую Пугачеву в роскошном образе. Вместе пара наблюдала, как их дети резвятся с младшей дочерью Кристины Орбакайте.

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