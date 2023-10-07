Проснулись от сирен: Галкин рассказал, как переживает атаку на Израиль

Российский шоумен поделился с поклонниками своим умозаключениями.

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Максим Галкин связался со своими поклонниками с важным посланием/Коллаж Главред, фото maxgalkinru

Российские артисты Алла Пугачева и Максим Галкин, которые уже длительное время после бегства из страны-агрессора России проживают в израильском Тель-Авиве и сейчас оказались в эпицентре вооруженного конфликта между боевиками исламского движения ХАМАС и Израилем, вышли на связь.

Точнее, Максим Галкин появился на своей странице в Instagram, где коротко обозначил свою позицию относительно ситуации.

В частности, Галкин написал, что этим утром они проснулись от сирен воздушной тревоги.

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"Сегодня в 6:30 мы проснулись от сирен…Тяжелое время для Израиля. Соболезнования погибшим и их семьям! Молимся за оказавшихся в заложниках. Израиль победит!" - лаконично написал артист.

На фото - пост Максима Галкина о ситуации в Израиле:

Напомним, ранее граждане страны-агрессора РФ начали злорадствовать над певицей и комиком в комментариях в соцсетях, радуясь тому, что они вместе с детьми оказались в смертельной опасности.

Ранее также стало известно о том, что американский певец Бруно Марс, который должен был выступить с концертом в Тель-Авиве, резко перестал выходить на связь.

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