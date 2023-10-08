Умерла Нина Матвиенко - где и когда состоится прощание с легендой

Сегодня остановилось сердце "души украинской песни", Народной артистки Нины Митрофановны Матвиенко. Певица не дожила 2 дня до своего 76-летия.
Трагическую новость сообщила ее дочь, певица Тоня Матвиенко. Семья уже начала заниматься организацией похорон, однако причину смерти пока решила не раскрывать.
Тоня Матвиенко на своей странице в Instagram выложила видео, в котором рассказала, где и когда поклонники смогут попрощаться с Ниной Митрофановной. "Прощание с мамой состоится в среду, с 11 до 13 часов. В филармонии", - отметила дочь артистки.
Так, прощание с Ниной Митрофановной Матвиенко будет проходить в среду, 11 октября, с 11 до 13 часов в Национальной филармонии Украины, которая находится по адресу Владимирский спуск, 2.
Покоиться, по словам Тони, Нина Митрофановна будет на Зверинецком кладбище.
Ранее умерла мама Кузьмы Скрябина Ольга Михайловна. Ей было 76 лет. Женщина, которая воспитала украинскую музыкальную легенду, пережила сына на 8 лет.
Также стало известно, что в возрасте 61 года скончался известный украинский модельер Петр Сорокин. Он был основателем и владельцем одноименного бренда, который специализировался на создании женской одежды.
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