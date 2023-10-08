Умерла Нина Матвиенко - где и когда состоится прощание с легендой

Тоня Матвиенко раскрыла место, где почитатели таланта Нины Митрофановны смогут с ней проститься.

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Тоня Матвиенко рассказала, где и когда состоится прощание с Ниной Матвиенко / коллаж: Главред, фото: pexels.com, instagram.com/tonya_matvienko

Сегодня остановилось сердце "души украинской песни", Народной артистки Нины Митрофановны Матвиенко. Певица не дожила 2 дня до своего 76-летия.

Трагическую новость сообщила ее дочь, певица Тоня Матвиенко. Семья уже начала заниматься организацией похорон, однако причину смерти пока решила не раскрывать.

Тоня Матвиенко на своей странице в Instagram выложила видео, в котором рассказала, где и когда поклонники смогут попрощаться с Ниной Митрофановной. "Прощание с мамой состоится в среду, с 11 до 13 часов. В филармонии", - отметила дочь артистки.

видео дня

Так, прощание с Ниной Митрофановной Матвиенко будет проходить в среду, 11 октября, с 11 до 13 часов в Национальной филармонии Украины, которая находится по адресу Владимирский спуск, 2.

Покоиться, по словам Тони, Нина Митрофановна будет на Зверинецком кладбище.

Тоня Матвиенко рассказала, где и когда состоится прощание с Ниной Матвиенко / instagram.com/tonya_matvienko

Ранее умерла мама Кузьмы Скрябина Ольга Михайловна. Ей было 76 лет. Женщина, которая воспитала украинскую музыкальную легенду, пережила сына на 8 лет.

Также стало известно, что в возрасте 61 года скончался известный украинский модельер Петр Сорокин. Он был основателем и владельцем одноименного бренда, который специализировался на создании женской одежды.

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