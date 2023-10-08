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Умерла легенда украинской сцены Нина Матвиенко

Анна Подгорная
8 октября 2023, 11:09 обновлено 8 октября, 11:39
Поклонники не могут оправиться от шока из-за смерти Нины Митрофановны.
Умерла Нина Матвиенко
Умерла Нина Матвиенко / коллаж: Главред, фото: pexels.com, instagram.com/tonya_matvienko

8 октября в возрасте 75 лет скончалась легендарная украинская певица, Герой Украины, Народная артистка Украины со времен СССР, почетная гражданка Киева, обладательница Ордена княгини Ольги II и III степеней Нина Митрофановна Матвиенко.

Про смерть артистки сообщила ее дочь, Заслуженная артистка Украины Тоня Матвиенко в социальных сетях. Она опубликовала фотографию мамы и смогла написать лишь два слова: "Мама умерла". Семья певицы пребывает в глубоком шоке, ведь на публике Нина Митрофановна всегда была бодрой и крепкой.

Прокомментировал смерть Матвиенко и ее зять, певец Арсен Мирзоян. Артист, вероятно, как и тысячи поклонников таланта Нины Митрофановны, до сих пор не может поверить в случившееся. На своей странице в Facebook он написал: "Невообразимая утрата... Царствие небесное..."

Причина смерти Нины Матвиенко пока не разглашается. Через 2 дня, 10 октября артистке могло исполниться 76 лет.

С 1966 по 1991 года была солистка Хора Верьовки, снималась в телеспектаклях ("Маруся Чурай", "Екатерина Билокур", "Розлилися води на чотири броди") и художественных фильмах ("Солом'яні дзвони", "Пропала грамота"), с 1989 года была членом Союза кинематографистов Украины. Нину Митрофановну называли "душой украинской песни".

Слушайте песню "Ой, летіли дикі гуси" в исполнении Нины Матвиенко:

Ранее популярный украинский актер, звезда фильма "Довбуш" Сергей Стрельников раскрыл подробности жестокого убийства его отца. Артисту на тот момент было всего 11 лет.

Также стало известно, что в России скончался популярный актер сериалов "Бригада" и "Солдаты" Вячеслав Гришечкин. Он так и не смог принять смерть жены, из-за чего его собственное здоровье стало стремительно ухудшаться.

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