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Живущий в Израиле Андрей Макаревич впервые вышел на связь

Анна Подгорная
8 октября 2023, 14:24 обновлено 8 октября, 14:31
После нападения боевиков ХАМАС лидер Машины времени долго хранил молчание, чем не на шутку напугал поклонников.
Андрей Макаревич, Эйнат Кляйн, Эйтан Макаревич
Нападение ХАМАС на Израиль - что случилось с Андреем Макаревичем / коллаж: Главред, фото: facebook.com/makarevichav

Российский музыкант, писатель, художник, лидер группы Машина времени и иностранный агент Андрей Макаревич перебрался в Израиль незадолго до начала полномасштабной войны в Украине. Там он осел вместе с молодой супругой, гидом, фотографом и бизнесвумен Эйнат Кляйн. В Израиле появился на свет его четвертый ребенок - сын Эйтан.

В трагический день для Израиля музыкант оказался в Европе - вместе с группой он завершал тур по Германии. Обычно Макаревич делится снимками с выступлений и впечатлениями, однако трагедия на израильской земле заставила артиста думать лишь о победе.

"В свете происходящего никакого желания нет хвастаться успешными концертами, а также обсуждать бредовые высказывания, которые российская желтуха приписывает мне. ... Желаю удачи нашим бойцам и считаю часы и дни до нашей победы. Пожалуйста, будьте живы", - написал он на своей странице в Facebook.

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Что же касается Кляйн и полуторагодовалого сына Макаревича, они на данный момент также находятся за пределами Израиля. Согласно ее страницам в социальных сетях, Эйнат вместе с сыном сейчас путешествует по Бутану.

На своей странице в Instagram женщина опубликовала фотографию флага Израиля с лаконичной подписью: "Победит, сомнений нет, свет".

Ранее признанный иностранным агентом комик Максим Галкин, который вместе с Аллой Пугачевой и детьми живет в Израиле, рассказал, как переживает атаку террористов ХАМАС на Израиль.

Также поклонники обеспокоены судьбой американского певца и музыканта Бруно Марса: артист должен был давать концерт в Тель-Авиве, но выступление отменили, а сам Марс не выходит на связь.

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