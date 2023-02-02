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Дочь Кузьмы Скрябина рассказала, как узнала о его смерти: Суханов представил фильм о легенде

2 февраля 2023, 14:59
Алексей Суханов пообщался с самыми важными женщинами в жизни лидера группы Скрябин Андрея Кузьменко.
Алексей Суханов презентовал фильм-Интервью к годовщине гибели лидера группы Скрябин Андрея Кузьменко
Алексей Суханов презентовал фильм-интервью к годовщине гибели лидера группы Скрябин Андрея Кузьменко / Пресс-служба

27 февраля на телеканале 1+1 Украина состоится премьера главного ток-шоу "Говорит вся страна". На днях в Киеве состоялись съемки первых эпизодов, где в формате журналистского расследования будут раскрывать детали событий, которые вызвали общественный резонанс.

Сегодня студию Сніданку з 1+1 посетил ведущий проекта Алексей Суханов, который на своем YouTube-канале "Говорит Суханов" презентовал фильм-интервью к годовщине гибели лидера группы Скрябин Андрея Кузьменко. Телеведущий смог эксклюзивно пообщаться с главными женщинами в жизни музыканта: мамой, женой и дочерью.

"Я не был знаком с Кузьмой, но решил снять о нем фильм, ведь он - символ Украины, и мы должны беречь такие символы. В современном мире таких легендарных фигур очень мало, и к сожалению, новое поколение часто не знает, например, кто такой Богдан Сильвестрович Ступка. Сейчас, когда мы переживаем такую страшную трагедию как полномасштабная война, такие люди должны быть нашими ориентирами. Кузьма - это человек, не признававший границ и "статусов". Андрей уважал искренность. Жена Андрея Светлана говорила: Да, он был своим и казался крайне искренним и откровенным человеком, но до определенного предела - когда человек неосознанно пересекал эту черту, он всегда давал отпор. И в этом тоже большое предназначение Андрея, как ориентира, потому что, если мы себя не уважаем, то и нас никто не будет уважать. Нужно уметь отстаивать свои границы", - говорит Алексей Суханов.

Алексей Суханов с женой Андрея Кузьменко Светланой
Алексей Суханов с женой Андрея Кузьменко Светланой / Пресс-служба

Алексей пообщался с матерью Андрея Ольгой Михайловной, которая рассказала подробности жизни музыканта. В выпуске появилась дочь Андрея Кузьменко Барбара, которая рассказала, как именно узнала о смерти отца.

"Огромную роль в этом интервью сыграла Ольга Михайловна - мама Кузьмы. Я ее обожаю, это мировая женщина - мощная, как атомная электростанция. В конце нашего интервью я подарил Ольге Михайловне браслет из стали "Азовстали", ведь она сама является стальной женщиной, которая очень переживала и переживает о судьбе Азовцев. Она нам во многом помогла, в том числе и с интервью дочери Кузьмы Барбарой".

Алексей Суханов с мамой Андрея Кузьменко Ольгой Михайловной
Алексей Суханов с мамой Андрея Кузьменко Ольгой Михайловной / Пресс-служба

"Я понимаю, как это было тяжело, ведь они переживали всю эту боль снова. Нам надо было показать Андрея с разных сторон и в разных ролях, как отца, мужа и сына. В тот момент, когда они возвращались в воспоминания о дне гибели Кузьмы, я чувствовал, какие они мужественные, сильные. Их боль не утихла, и я считаю, что она никуда не денется, ведь когда ты любишь человека, то она всегда рядом с тобой. Никто не трогает вещей Андрея в его комнатах. Когда ты заходишь в дом, в котором жил Кузьма, идешь в студию где создавались скрябинские смыслы, ты чувствуешь, будто зашел в святыню. В его студии осталось все так, как и было", - говорит Суханов.

Алексей Суханов с дочерью Андрея Кузьменко Барбарой
Алексей Суханов с дочерью Андрея Кузьменко Барбарой / Пресс-служба

Впервые на всеобщее обозрение мама Кузьмы Ольга Михайловна приготовила любимое блюдо музыканта - голубцы по особой рецептуре: "Я с детства мечтал стать диктором, но по образованию я повар шестого разряда, - говорит Суханов. Рецептура любимых голубцов Кузьмы крайне уникальна. Ольга Михайловна никогда не готовила эти голубцы на публику. Считаю, что страна должна знать, каким было любимое блюдо такой легенды, потому что это как его песни - сокровище".

Полное интервью с женщинами Кузьмы Скрябина смотрите по ссылкам: Первая часть и Вторая часть.

Напомним, недавно телеканал 1+1 объявил сбор историй для ток-шоу "Говорит вся страна", ведущим которого стал известный тележурналист Алексей Суханов. Отныне каждый телезритель может поделиться собственной резонансной историей и стать частью нового проекта на 1+1. Для того, чтобы ваш жизненный опыт был услышанным, нужно заполнить анкету, подробно описать события, которые произошли с вами и вашей семьей, поделиться фотографиями или видеоматериалами. Ни одна история не должна быть забытой в такое сложное время, ведь миссия ток-шоу "Говорит вся страна" - найти правду и установить справедливость в самых сложных жизненных ситуациях, даже в условиях военного времени.

С помощью сюжетов, героев и свидетелей шаг за шагом будут проявляться новые факты кейсов, которые всколыхнули всю страну. В каждом эпизоде истории будут комментировать эксперты - психологи, врачи, криминалисты, адвокаты и специалисты других сфер, которые совместно с ведущим проекта Алексеем Сухановым будут шаг за шагом устанавливать правду и поднимать социальные проблемы.

Ссылка на сбор историй.

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