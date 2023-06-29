'Не мог сделать иначе': Суханов признался, общается ли с родителями в России

Алексей Суханов поделился своим мнением о людях, которые продолжают жить в стране-агрессоре и имеют российский паспорт.

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Суханов рассказал о родных в России/коллаж: Главред, фото: instagram / syushkov, https://www.instagram/suhanov.official

Известный украинский телеведущий Алексей Суханов убежден, что все люди с российским паспортом причастны к геноциду и убийствам в Украине.

Украинский ведущий перестал общаться со своими родными и близкими, которые живут в России. Журналисту было трудно принять такое решение, однако, по его словам, он не мог сделать иначе. Ведущий в интервью Славе Демину рассказал, что для него это было принципиальное решение.

"Ты знаешь, бывают моменты в жизни, и я сожалею, если откровенно, что такое произошло, когда посторонние становятся родными, а родные не доказывают свое родство", - сказал ведущий.

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Телеведущий подчеркнул, что для него не существует компромисса.

"Каждый, у кого сейчас есть российский паспорт, причастен к геноциду и убийствам в Украине. Я не хочу об этом молчать. Я благодарен своим родителям за то, что те дали мне жизнь и благодаря им я понял, что Россия - страна террористка, с которой нужно разобраться", - добавил Суханов.

Кстати, после 2014 года, когда Россия аннексировала Крым и начала войну на Донбассе, Алексей Суханов уехал из России.

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