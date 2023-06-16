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Не сдерживали слез: Мишина встретилась со своей мамой из оккупированного Крыма

Юлия Куришко
16 июня 2023, 13:25 обновлено 16 июня, 13:30
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Украинская актриса Ксения Мишина поделилась с поклонниками, как она встретилась с мамой после долгой разлуки.
Не сдерживали слез: Мишина встретилась со своей мамой из оккупированного Крыма
Мишина в Турции встретилась с мамой / коллаж: Главред, фото: іnstagram / misha.k.ua

Актриса не виделась с мамой почти два с половиной года и наконец-то увиделась со своей мамой, которая живет в оккупированном Крыму. Мать с дочкой встретились в Турции.

Там сейчас Ксения Мишина находится вместе с 11-летним сыном Платоном и там встретила маму с самолета. Встреча была очень теплой, Платон крепко обнимал бабушку, а Ксения целовала маму и не удержала слез, об этом рассказала и показала Мишина в сториз своей страницы в Instagram.

Не сдерживали слез: Мишина встретилась со своей мамой из оккупированного Крыма
Мишина не виделась с матерью более 2 лет / скриншот: instagram / misha.k.ua

"Ура, наконец! 2,5 года я не обнимала свою маму, а мой сын свою бабушку. Вчера 12 часов дороги, с которых я два часа бродила и пропускала все возможные и невозможные повороты. Проехала пол Турции. Наплакалась от счастья встречи с мамой и пол ночи не спала от эмоций", - рассказала Мишина.

Не сдерживали слез: Мишина встретилась со своей мамой из оккупированного Крыма
Ксения Мишина встретилась с мамой / скриншот: instagram / misha.k.ua

Также артистка рассказала, что сейчас она с родными людьми находится в курортном городке Фетхие. К слову, 18 июня Мишина отпразднует день рождения, поэтому она не просто так собрала родных именно сейчас. Вероятно, звезда планирует встретить 34-летие в тесном семейном кругу.

Смотрите видео о пути к успеху и личные драмы Ксении Мишиной:


Личная жизнь Мишиной

Напомним, что Ксения Мишина впервые рассказала, почему на самом деле не вышла замуж за отца своего сына. Мишина не раз признавалась, что отношения с бывшим избранником были для нее крайне сложными, и оставили сильную психологическую травму, с которой она борется до сих пор.

Эллерт жестко ответил Мишиной после слов о "унижении". Эллерт отреагировал на обвинения в довольно грубой форме с употреблением нецензурной лексики.

Ксения Мишина разозлила фолловеров фото с отдыха. Пользователи разозлились на актрису и стали осуждать то, что она хвастается своим отдыхом, в то время, как в окопах умирают украинские защитники.

Больше интересных новостей:

Турция аннексия Крыма Ксения Мишина
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