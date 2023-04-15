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Скандал набирает обороны: Эллерт жестко ответил Мишиной после слов об "унижениях"

Ангелина Подвысоцкая
15 апреля 2023, 20:22 обновлено 15 апреля, 20:22
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Эллерт отреагировал на обвинения в достаточно грубой форме с употреблением нецензурной лексики.
Александр Эллерт, Ксения Мишина
Эллерт ответил на обвинения Мишиной / Коллаж фото instagram.com/ellert_a, instagram.com/misha.k.ua

Известная украинская актриса Ксения Мишина, которая была главной героиней реалити-шоу "Холостачка", обвинила своего бывшего избранника Александра Эллерта в "моральном уничтожении".

Сам же Эллерт отреагировал на это и в жесткой форме ответил на обвинения на своей странице в Instagram.

У него поинтересовались сами же подписчики, что он думает по этому поводу.

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"Во всем инфопространстве выставили тебя абьюзером. А ответочка в стиле юмора будет?" - спросили подписчики.

Шоумен решил ответить достаточно лаконично.

"У нее все, [нецензурно] (блин), абьюзеры", - написал Эллерт.

Напомним, ранее Ксения Мишинавыложила кадры новой фотосессии. Соответствующим постом она поделилась на своей странице в Instagram.

Свой пост актриса сопроводила двумя эмодзи - авокадо и бургеры. "Решать вам", - подписала свой пост она, пытаясь мотивировать своих подписчиков заниматься и придерживаться здорового питания.

Ранее также Мишина решилась показать результаты работы над собой. "Наконец-то настал тот день, когда я могу похвастаться своим результатом", - написала актриса и показала фото в белье, а также подтянутое и рельефное тело.

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