Скандал набирает обороны: Эллерт жестко ответил Мишиной после слов об "унижениях"

Известная украинская актриса Ксения Мишина, которая была главной героиней реалити-шоу "Холостачка", обвинила своего бывшего избранника Александра Эллерта в "моральном уничтожении".
Сам же Эллерт отреагировал на это и в жесткой форме ответил на обвинения на своей странице в Instagram.
У него поинтересовались сами же подписчики, что он думает по этому поводу.
"Во всем инфопространстве выставили тебя абьюзером. А ответочка в стиле юмора будет?" - спросили подписчики.
Шоумен решил ответить достаточно лаконично.
"У нее все, [нецензурно] (блин), абьюзеры", - написал Эллерт.
Напомним, ранее Ксения Мишинавыложила кадры новой фотосессии. Соответствующим постом она поделилась на своей странице в Instagram.
Свой пост актриса сопроводила двумя эмодзи - авокадо и бургеры. "Решать вам", - подписала свой пост она, пытаясь мотивировать своих подписчиков заниматься и придерживаться здорового питания.
Ранее также Мишина решилась показать результаты работы над собой. "Наконец-то настал тот день, когда я могу похвастаться своим результатом", - написала актриса и показала фото в белье, а также подтянутое и рельефное тело.
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