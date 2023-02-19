УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Майка на "босую" грудь: Мишина на Лазурном берегу сфотографировалась без лифчика

19 февраля 2023, 14:37
Ксения Мишина прямо на берегу Средиземного моря в Ницце сделала новую пикантную фотосессию. И поделилась снимками с фанатами.
Мишина, море
Мишина на Лазурном берегу сфотографировалась в пикантном виде/ коллаж фото Instagram и ua.depositphotos.com

Известная украинская актриса и звезда первого сезона реалити-шоу "Холостячка" Ксения Мишина поделилась со своей армией фолловеров в Instagram свежей фотосессией.

Девушка опубликовала снимками, которые были сделаны в Ницце прямо на Лазурном берегу –прямо неподалеку от беспечно плещущихся волн Средиземного моря.

На фото Мишина предстала облаченной в белых брюках и майке на голое тело. Про лифчик, видимо, она решила попросту забыть на пару часов.

видео дня

"Я была в отеле, когда поздно вечером мне пришло сообщение от прекрасной команды девушек, что отказ не принимается, и мы должны сделать самые красивые французские кадры", — написала актриса.

Мишина

Напомним, ранее известная украинская поп-певица MamaRika (настоящее имя - Анастасия Середа) похвасталась спортивной, подтянутой фигурой в соблазнительном белье через год после родов.

Другая молодая мама, дизайнерка и ресторатор Даша Кацурина, также не осталась за бортом и засветила свои пикантные формы в леопардовом купальнике.

Другие новости о шоу-бизнесе:

лифчик новости шоу бизнеса Ксения Мишина
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

15:42

Россия превратится в Северную Корею: эксперт рассказал о последствиях после потери Крыма

15:38

"Самый подлый поступок": в РФ в истерике выдвинули нелепое обвинение ЗеленскомуВидео

15:28

Расклад Таро на новолуние 20 февраля 2023: кто узнает тайну, а кто - поймает "золотую рыбку"Видео

15:16

Что делать, когда ваша черешня жирует: 7 простых способов получить щедрый урожай

15:10

К весеннему наступлению РФ ВСУ могут получить менее 25% обещанных танков — TimesВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

15:07

Гороскоп на неделю 20-26 февраля 2023: Скорпиону – вдохновляющая любовь, Водолею - конфликтыВидео

15:03

Прекрасная и смертельно опасная: как сейчас выглядит главная героиня сериала "Ее звали Никита"

14:37

Майка на "босую" грудь: Мишина на Лазурном берегу сфотографировалась без лифчикаВидео

14:29

Угроза ракетных ударов РФ: оккупанты готовят массированные атаки – ИгнатВидео

Реклама
14:26

Перед годовщиной вторжения Путин выступит с тирадой: Песков рассказал, о чем будет говорить диктатор

14:23

Как бросить курить: правила для тех, кто хочет быстро попрощаться с привычкойВидео

14:22

Гороскоп Таро на неделю 20-26 февраля: Водолеям – боль, Рыбам – силы на новоеВидео

14:17

Несется новый снежный циклон: синоптики назвали самый морозный день в УкраинеВидео

13:48

Украинские партизаны ликвидировали 19 "вагнеровцев" в Ростовской области

13:39

Индексация пенсий весной: кто обязан получить не менее 4395 грн и доплату в 523 грнВидео

13:27

Все может резко изменится: в ВСУ заявили о готовности к возможному наступлению из БеларусиВидео

13:25

ВСУ перейдут в быстрое контрнаступление: экс-шеф ЦРУ назвал вероятные сроки

13:22

Как спасти крупу от крупяного жучка: лайфхаки, чтобы по квартире не летала жирная моль

13:17

Украина уже 5 раз возвращала Крым, в этом году сделает это и в шестой раз - Палий

13:11

Как сварить морковь для салата за 5 минут: супер-трюк, которым пользуются самые хитрые хозяйкиВидео

Реклама
12:55

"Поставить на колени за один час": на росТВ побредили о победе над ПольшейВидео

12:40

"Начнется эскалация": астролог назвал решающий месяц и самую кошмарную дату для украинцев - гороскопВидео

12:40

ЧВК Вагнера – личный спецназ Путина: экс-депутат Госдумы назвал цель ПригожинаВидео

12:31

Тина Кароль пришла на Берлинале на премьеру документалки Шона Пенна о войне в УкраинеВидео

12:11

Как превратить волосы в жидкий шелк: 4 копеечных домашних маски для волос из яиц

11:50

Воздушные шары над Киевом могут быть новой тактикой РФ: в разведке Британии объяснили, в чем ее смысл

11:25

Украинцы могут получить по 16 тысяч гривен: в Кабмине пояснили, кто имеет правоВидео

11:15

Почему 20 февраля нельзя сидеть одному за кухонным столом: приметы и строгие запретыВидео

11:05

У россиян будет два пути: эксперт рассказал, почему РФ будет сложно удерживать Крым

10:38

Российский актер-путинист требовал экзотических очищенных фруктов в отеле на прифронтовой линииВидео

10:38

Топ-генерал НАТО поддержал предоставление Украине F-16 и ATACMS - PoliticoВидео

10:22

В ОК "Юг" пояснили, как агресcоры изменили тактику ракетных ударов из-за неудачВидео

09:50

"Это не конфликт между армиями добра и зла": Орбан оскандалился из-за заявления о войне в Украине

09:05

Евросоюз планирует совместные закупки странами оружия для ВСУ – ReutersВидео

09:00

Освобождение Крыма станет толчком к превращению России в Северную Корею - Александр ПалийЭксклюзив

08:58

Кадыров не поддержал Пригожина в информационной кампании против Минобороны РФ: в ISW назвали причину

08:40

Когда русская армия посыплетсямнение

08:02

В РФ с почестями похоронили "вагнеровца", осужденного за заказное убийство

07:35

Китай может предоставлять РФ форму и бронежилеты для наступления оккупантов в Украине – СМИ

06:23

Путин решил, что Пригожина стало слишком многомнение

Реклама
03:40

Успешное контрнаступление ВСУ: американский генерал назвал условия и сроки

03:20

Гороскоп на сегодня 19 февраля 2023: Стрельцам - фатальные ошибки, Рыбам - ссораВидео

02:42

"Крыша едет, деменция": Волочкова превратилась в престарелую БарбиВидео

01:35

Зачем хозяйки посыпают ковер корицей перед тем, как пылесосить: хитринка во время уборки

00:51

Почему 19 февраля нельзя дарить и покупать кошелек: приметы и запреты дняВидео

18 февраля, суббота
23:59

Макрон удивил своим заявлением о полном разгроме РоссииВидео

23:10

У Зеленского четко ответили, будут ли ВСУ бить по территории РФВидео

22:30

"Мы все помним": Зеленский заявил, что РФ привлекут к ответственности за геноцид украинцевВидео

22:00

Приближается ураган: 3 знака зодиака в ближайшее время постигнут проблемы с деньгамиВидео

21:33

РФ готовит новую атаку: в ВСУ раскрыли вражескую тактику ракетных обстреловВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять