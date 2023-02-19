Майка на "босую" грудь: Мишина на Лазурном берегу сфотографировалась без лифчика

Ксения Мишина прямо на берегу Средиземного моря в Ницце сделала новую пикантную фотосессию. И поделилась снимками с фанатами.

Мишина на Лазурном берегу сфотографировалась в пикантном виде/ коллаж фото Instagram и ua.depositphotos.com

Известная украинская актриса и звезда первого сезона реалити-шоу "Холостячка" Ксения Мишина поделилась со своей армией фолловеров в Instagram свежей фотосессией.

Девушка опубликовала снимками, которые были сделаны в Ницце прямо на Лазурном берегу –прямо неподалеку от беспечно плещущихся волн Средиземного моря.

На фото Мишина предстала облаченной в белых брюках и майке на голое тело. Про лифчик, видимо, она решила попросту забыть на пару часов.

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"Я была в отеле, когда поздно вечером мне пришло сообщение от прекрасной команды девушек, что отказ не принимается, и мы должны сделать самые красивые французские кадры", — написала актриса.

Напомним, ранее известная украинская поп-певица MamaRika (настоящее имя - Анастасия Середа) похвасталась спортивной, подтянутой фигурой в соблазнительном белье через год после родов.

Другая молодая мама, дизайнерка и ресторатор Даша Кацурина, также не осталась за бортом и засветила свои пикантные формы в леопардовом купальнике.

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