Майка на "босую" грудь: Мишина на Лазурном берегу сфотографировалась без лифчика

Известная украинская актриса и звезда первого сезона реалити-шоу "Холостячка" Ксения Мишина поделилась со своей армией фолловеров в Instagram свежей фотосессией.
Девушка опубликовала снимками, которые были сделаны в Ницце прямо на Лазурном берегу –прямо неподалеку от беспечно плещущихся волн Средиземного моря.
На фото Мишина предстала облаченной в белых брюках и майке на голое тело. Про лифчик, видимо, она решила попросту забыть на пару часов.
"Я была в отеле, когда поздно вечером мне пришло сообщение от прекрасной команды девушек, что отказ не принимается, и мы должны сделать самые красивые французские кадры", — написала актриса.
Напомним, ранее известная украинская поп-певица MamaRika (настоящее имя - Анастасия Середа) похвасталась спортивной, подтянутой фигурой в соблазнительном белье через год после родов.
Другая молодая мама, дизайнерка и ресторатор Даша Кацурина, также не осталась за бортом и засветила свои пикантные формы в леопардовом купальнике.
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