"Чувствую себя изгнанником": популярный украинский дизайнер совершил каминг-аут

Константин Омеля с помощью именного бренда создал напоминание о том, что любовь побеждает.

https://stars.glavred.info/chuvstvuyu-sebya-izgnannikom-populyarnyy-ukrainskiy-dizayner-sovershil-kaming-aut-10478305.html Ссылка скопирована

Константин Омеля совершил каминг-аут / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kostiantynomelia

Во всем мире сейчас - Месяц прайда. Это время, когда представители ЛГБТК+ сообщества напоминают о своем существовании и необходимости обретения ими равных прав и свобод.

В честь этого Константин Омеля, украинский дизайнер и создатель бренда одежды OMELIA, представил модный дроп под названием "Победит - любовь!", который состоит из одной унисекс-блузы с вырезом на спине в виде сердца. Одежда украшена крошечными розочками из ткани - белыми и в цветах флага ЛГБТК+.

"Война рушит не только города и человеческие судьбы, война изменяет и ускоряет все процессы в обществе. Сегодня ЛГБТК+ наравне с другими защищают Украину, героически отдают свою жизнь, но не имеют тех прав, которые имеют другие граждане. Будущее наступает уже сегодня, и изменения нужны уже сегодня. Сделаем столько шагов на встречу друг другу, чтобы можно было дотянуться и обняться. В новой Украине нет места для хейта и разделения людей в зависимости от их сексуальной ориентации", - объясняют OMELIA.

Сам дизайнер решил также совершить маленький личный подвиг, и впервые признался в своей сексуальной ориентации публично. "Меня зовут Константин Омеля и я гей. Возможно, это и есть мой первый публичный каминг-аут. Я хочу заявить о том, что всю свою жизнь я чувствую себя изгнанником из общества по признаку причастности к ЛГБТК+ сообществу. У меня нет достаточных прав, чтобы жить той жизнью, которой хочу. Необходимы изменения в законодательстве и больше информации о том, кто такие ЛГБТК+, потому что незнание вызывает агрессию в обществе", - пишет Омеля.

Смотрите видео о том, какие еще украинские звезды отважились совершить каминг-аут:

Ранее стало известно, что отношения украинской певицы Нади Дорофеевой с ресторатором Мишей Кацуриным перешли на новый уровень - артистка познакомила избранника с мамой.

Также в Сети появилась реакция голливудской звезды Натали Портман на измену ее супруга, которая быстро стала достоянием общественности. Инсайдеры раскрыли, какая атмосфера сейчас царит в семье актрисы.

Другие новости: