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Надя Дорофеева познакомила Мишу Кацурина с мамой: "Маме не нравится"

Анна Подгорная
11 июня 2023, 14:36 обновлено 11 июня, 14:36
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Додо показала, как проводит вечера в компании мамы и любимого мужчины.
Надя Дорофеева с мамой, Миша Кацурин
Надя Дорофеева и Миша Кацурин принимали в гостях маму певицы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица Надя Дорофеева уже более года состоит в романтических отношениях с ресторатором и музыкантом Мишей Кацуриным. Прошлый брак артистки, с комиком, певцом и общественным деятелем Владимиром Дантесом, начал трещать по швам еще до полномасштабной войны, однако официально завершился лишь в январе 2023 года.

Впрочем, Дорофеева уже давно не скрывает, что живет вместе с новым избранником. На днях они впервые приняли у себя дома важного гостя - Ольгу, маму Нади. Вечером пара устроила для нее мини-концерт, от которого женщина оказалась не в восторге.

Пока Кацурин музицировал, мама Дорофеевой сидела в кресле с отсутствующим видом, иногда качая головой. Певицу такая реакция сильно повеселила, и она поспешила поделиться этим на своей странице в Instagram.

видео дня

"Музыка маме не нравится", - пишет Додо со смеющимися эмодзи.

Доподлинно не известно, было ли это первым знакомством Кацурина с мамой своей новой возлюбленной. По крайней мере видео - первое свидетельство того, что Дорофеева уже познакомила ресторатора с важной частью свой семьи.

Мама Нади Дорофеевой
Надя Дорофеева и Миша Кацурин принимали в гостях маму певицы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Ранее стало известно, что звезда фильмов "SuperПерцы", "Мачо и ботан" и "Волк с Уолл-стрит" Джона Хилл впервые стал отцом - первенца ему родила подруга, которая держала беременность в строжайшем секрете.

Также принцесса Евгения Йоркская рассказала, что она и Джек Бруксбэнк, ее муж, стали во второй раз родителями - на свет появился еще один потенциальный наследник британского королевского престола.

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