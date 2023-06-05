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Еще один королевский малыш: принцесса Евгения родила второго ребенка

Анна Подгорная
5 июня 2023, 19:56 обновлено 5 июня, 20:01
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Евгения Йоркская почти неделю держала в тайне радостную новость, и уже поделилась первыми фото малыша.
принцесса Евгения Йоркская с мужем
Принцесса Евгения Йоркская и Джек Бруксбэнк стали во второй раз родителями / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princesseugenie

Принцесса Евгения Йоркская, 11 в очереди на британский королевский престол, сообщила о том, что она и ее супруг, бизнесмен Джек Бруксбэнк, стали родителями во второй раз - у пары появился еще один сын.

Радостной новостью она поделилась на своей странице в Instagram. Она показала первые фото малыша, которого назвали Эрнест Джордж Ронни Бруксбэнк. Средние имена мальчик получил в честь своих предков.

Также принцесса сообщила, что маленький Эрнест появился на свет еще 30 мая. Сейчас, судя по снимкам, ребенок уже дома. Евгения отмечает, что ее с Бруксбэнком первенцу, двухлетнему Огасту Филиппу Хоуку (12 в очереди на престол), уже нравится быть старшим братом.

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"Джек и я хотели поделиться новостью о том, что у нас родился наш маленький мальчик, Эрнест Джордж Ронни Бруксбэнк, 30 мая 2023 года в 8:49 и весом 7,1 фунта (около 3.2 кг - прим. редактора). Он назван в честь своего пра-пра-прадеда Джорджа, его дедушки Джорджа и моего дедушки Рональда. Оги уже нравится быть старшим братом", - пишет Евгения Йоркская.

сыновья принцессы Евгении
Огаст, старший сын принцессы Евгении, принял на себя заботу о Эрнесте / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princesseugenie

Ранее стало известно, что звезда фильмов "SuperПерцы", "Мачо и ботан" и "Волк с Уолл-стрит" Джона Хилл впервые стал отцом - первенца ему родила подруга, которая держала беременность в строжайшем секрете.

Также на измене попался муж известной актрисы Натали Портман - мужчину застукали за поцелуями с молодой женщиной, которая младше голливудской звезды на 16 лет.

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