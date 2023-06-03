Муж Натали Портман изменил актрисе: подробности попали в СМИ

Между тем, брак Натали Портман пока не лопнул. Артистка пытается наладить отношения.

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Натали Портман еще недавно гордилась своим мужем / Фото Instagram/natalieportman

Натали Портман и ее муж, балерун Бенжамен Мильпье борются за сохранение своего брака после того, как актриса узнала, что у него был роман с 25-летней женщиной.

Как сообщают источники Page Six, пара, поженившаяся в 2012 году, рассталась в прошлом году, но сумела справиться с проблемами в отношениях.

Теперь их брак в очередной раз был потрясен информацией о том, что он изменял.

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Новые фотографии из Франции свидетельствуют о том, что бывший солист New York City Ballet проводит время с очаровательной молодой активисткой по защите климата Камиллой Этьен.

А источник, близкий к паре, сообщил: "Они не расстались и пытаются уладить отношения. Бен делает все возможное, чтобы Натали простила его. Он любит ее и их семью".

Напомним, 46-летняя колумбийская певица Шакира и 36-летний испанский футболист Жерар Пике в июне 2022 разошлись после 11 лет отношений. Артистка ушла от спортсмена из-за его неверности, и отсудила у него сыновей. Гордая колумбийка живет с высоко поднятой головой, и новый статус свободной женщины ей, к слову, очень к лицу.

Ранее Шакира показала снимки в полупрозрачном платье, выполненные для новогодней рекламной кампании британского модного дома Burberry.

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