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Звезда фильма "Волк с Уолл-стрит" впервые стал отцом

Анна Подгорная
4 июня 2023, 13:10 обновлено 4 июня, 13:10
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Беременность и появление на свет первенца пара держала в строжайшей тайне.
Джона Хилл, Леонардо ДиКаприо
Джона Хилл в первый раз стал отцом / коллаж: Главред, фото: imdb.com, pexels.com

Звезда фильмов "SuperПерцы", "Мачо и ботан" и "Волк с Уолл-стрит" Джона Хилл впервые стал отцом. Первенца актеру подарила его подруга, бизнесвумен Оливия Миллар.

Про появление у Хилла ребенка сообщает издание People. Эту информацию им подтвердил официальный представитель артиста. Пол и имя ребенка новоиспеченные родители держат в секрете.

Это - первый ребенок актера. Хилл также никогда не был женат. Отношения с Миллар ему стали приписывать с сентября 2022 года. Уже в марте 2023 года женщину поймали папарацци с округлившимся животом и кольцом на безымянном пальце. Беременность, помолвку (а может и свадьбу) актер и его избранница не комментируют - они ведут крайне закрытый образ жизни.

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39-летний Джона Хилл ранее был обручен с девушкой по имени Джанна Сантос. Помолвка длилась целый год, но так и не закончилась свадьбой.

После этого ему приписывали роман с серфингисткой Сарой Брейди.

Ранее солистка группы KAZKA и тренер 12 сезона шоу Голос країни Александра Зарицкая сообщила о своей помолвке - показала обручальное кольцо и нежные фотографии с женихом.

С кольцом на безымянном пальце засветилась и старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой Маша Полякова, которая живет самостоятельной жизнью в Англии.

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