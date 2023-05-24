"Она сказала "Да": Маша Полякова показала фото с кольцом на безымянном пальце

Старшая дочь украинской певицы Оля Поляковой Маша Полякова ранее была частой гостьей светских хроник - пренебрежение общественными правилами и тяга к эпатажу порой привлекали к подростку повышенный интерес.
Сейчас 18-летняя наследница живет и учится в Англии, и делится подробностями своей жизни гораздо реже. Но все равно умудряется вляпаться в историю.
Прогуливаясь со своим парнем по Манчестеру, Маша Полякова на своей странице в Instagram показала фото, на котором держится с избранником за руки. На ее безымянном пальце красовался перстень с крупным зеленым камнем. "Она сказала "Да", - подписала фото Полякова-младшая.
Зная неуемную натуру девушки, ее поклонники, очевидно, не удивились тому, что Маша в 18 лет может выскочить замуж, и, вероятно, бросились ее поздравлять с помолвкой.
Тем не менее очень быстро старшая дочь Оли Поляковой опубликовала другой снимок, которым сообщила, что фото с кольцом оказалось шуткой.
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