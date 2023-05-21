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Продюсер "Голосу країни" после каминг-аута раскрыл подробности про бойфренда

Анна Подгорная
21 мая 2023, 20:06 обновлено 21 мая, 20:06
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Владимир Завадюк рассказал, чем занимается и в какой индустрии работает его избранник.
Владимир Завадюк, Катя Осадчая, Юрий Горбунов
Владимир Завадюк рассказал про бойфренда с которым недавно съехался / instagram.com/zavaduk

Продюсер популярных украинских шоу "Голос країни" и "Танці з зірками" Владимир Завадюк месяц назад совершил каминг-аут, и признался, что съехался с бойфрендом, так как больше не желал откладывать свою жизнь на потом.

Продюсер отмечает, что не делал тайны из личности своего избранника - окружение Завадюка знает, кто похитил его сердце. Тем не менее, их общих фото в Instagram, который Владимир ведет более 10 лет, практически нет.

В интервью YouTube-каналу Go West он прокомментировал скрытность бойфренда, которого не показывает без его согласия, а также рассказал, чем занимается его половинка, талантом которой он очень гордится.

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"Люди, которые знают меня и видят меня в городе, точно знают кто это. Я не скрываю, кто мой бойфренд. Он человек из творческой индустрии, я очень им горжусь. Он создает невероятные вещи", - рассказал Завадюк. Он подтвердил, что его парень - дизайнер, возможно - одежды.

Вероятно, избранником Владимира Завадюка является дизайнер и владелец собственного именного бренда одежды Артур Кулаковский. Вместе мужчины праздновали Рождество, вместе живут их домашние животные - кошка Артура Фиби и песик Владимира Шордич.

Владимир Завадюк, Артур Кулаковский
Владимир Завадюк рассказал про бойфренда с которым недавно съехался / instagram.com/zavaduk
кошка Фиби и пес Шордич
Кошка Артура Кулаковского Фиби и пес Владимира Завадюка Шордич / instagram.com/zavaduk, instagram.com/artur.kulakovsky

Ранее стало известно, что украинская топ-модель Алла Костромичева беременна во второй раз. Манекенщица показала внушительный животик в роскошном образе.

Также дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради Лили-Роуз Депп впервые рассказала о своем новом любовном увлечении, и продемонстрировала страстный поцелуй с избранницей.

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