Продюсер "Голосу країни" после каминг-аута раскрыл подробности про бойфренда

Владимир Завадюк рассказал, чем занимается и в какой индустрии работает его избранник.

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Владимир Завадюк рассказал про бойфренда с которым недавно съехался / instagram.com/zavaduk

Продюсер популярных украинских шоу "Голос країни" и "Танці з зірками" Владимир Завадюк месяц назад совершил каминг-аут, и признался, что съехался с бойфрендом, так как больше не желал откладывать свою жизнь на потом.

Продюсер отмечает, что не делал тайны из личности своего избранника - окружение Завадюка знает, кто похитил его сердце. Тем не менее, их общих фото в Instagram, который Владимир ведет более 10 лет, практически нет.

В интервью YouTube-каналу Go West он прокомментировал скрытность бойфренда, которого не показывает без его согласия, а также рассказал, чем занимается его половинка, талантом которой он очень гордится.

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"Люди, которые знают меня и видят меня в городе, точно знают кто это. Я не скрываю, кто мой бойфренд. Он человек из творческой индустрии, я очень им горжусь. Он создает невероятные вещи", - рассказал Завадюк. Он подтвердил, что его парень - дизайнер, возможно - одежды.

Вероятно, избранником Владимира Завадюка является дизайнер и владелец собственного именного бренда одежды Артур Кулаковский. Вместе мужчины праздновали Рождество, вместе живут их домашние животные - кошка Артура Фиби и песик Владимира Шордич.

Владимир Завадюк рассказал про бойфренда с которым недавно съехался / instagram.com/zavaduk

Кошка Артура Кулаковского Фиби и пес Владимира Завадюка Шордич / instagram.com/zavaduk, instagram.com/artur.kulakovsky

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