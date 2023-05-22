Победительница Холостяка Катя Лозовицкая впервые показала своего нового бойфренда

Участница Холостяка и модель Екатерина Лозовицкая со своим новым парнем отправилась на свидание в Чехию.

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Екатерина Лозовицкая показала своего бойфренда / коллаж Главред, скриншот: instagram.com/kateryna_lozovytska

Победительница проекта Холостяк-12 с Алексом Топольским, модель Екатерина Лозовицкая, впервые показала своего нового парня.

Лозовицкая поделилась на своей странице в Instagram, что возлюбленный устроил ей романтическое свидание в Праге. Между тем сама модель в то время была в Украине.

"Просто сказал, что у меня есть 30 минут, чтобы собраться на свидание... свидание в другой стране. Нет ничего прекраснее, чем действующий мужчина", - отметила Екатерина.

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Для Лозовицкой возлюбленный устроил свидание в Праге / скриншот: instagram.com/kateryna_lozovytska

В своем посте Катя также впервые показала любимого. Она опубликовала снимок, где нежно целует бойфренда.

Победительница Холостяка 12 показала своего парня / скриншот: instagram.com/kateryna_lozovytska

Холостяк 12

Напомним, что победительница Холостяка жестко вывела Топольского на чистую воду. Катя Лозовицкая рассказала свою версию расставания звездной пары. По словам Лозовицкой, "откровение" Топольского относительно самой Кати, буквально шокировало ее.

Не так давно Топольский впервые показал свою девушку. Холостяк активно развивает свой Instagram, так что интрига вокруг персоны его девушки вполне оправдана.

Фаворитка Топольского из последнего Холостяка беременна. Участница последнего, двенадцатого сезона романтического шоу" Холостяк " Аделина Дели сообщила радостную новость.

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