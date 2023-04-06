"Это просто дно и ложь": победительница "Холостяка" жестко вывела Топольского на чистую воду

Катя Лозовицкая рассказала свою версию расставания звездной пары.

Екатерина Лозовицкая, Алекс Топольский / instagram.com/kateryna_lozovytska

Украинская модель и победительница развлекательного шоу "Холостяк" Катерина Лозовицкая, которая не долго встречалась с главным героем шоу Алексом Топольским, наконец-то решилась рассказать правду о расставании пары.

Об этом она рассказала в интервью каналу "А я говорила". По словам Лозовицкой, "откровения" Топольского относительно самой Кати, буквально повергло ее в шок. В частности, она имеет ввиду причину расставания пары, которую озвучил сам Топольский. Несколько недель назад, ему пришлось признаться, что отношения с Катей закончены, потому как она "поверхностная".

"Для меня шок, что мужчина может себя так вести. Когда я увидела тот пост, у меня был шок. Это просто дно. Инициировала разговор я, но в этом разговоре мы оба были согласны с тем, что нам нужно разойтись. Это было общее решение. Это просто ложь. Он лжет. Просто лжет", – декларирует

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Катя.

Она также добавляет, что Топольский названивал ей и просил, чтобы Лозовицкая написала "нормальный пост". Он даже оправдывался перед ней и говорил, что не понимает, зачем "протащил" Сашу через весь проект.

"Он мне звонил, чтобы я написала нормальный пост. Он меня просто обрабатывал: "Давай не разбивать сердца миллионов женщин, которые верят в этот проект". Он мне звонил в ночь финала. Говорил, что не понимает, зачем он Сашу протащил. Он мне многое рассказывал.... Звонил он мне не в очень трезвом состоянии, поэтому я думаю, что это было искренне. Он мне несколько раз писал очень сентиментальные сообщения", – говорит Катя.

Девушка также рассказала, что ничего уже не чувствовала, глядя на то, как Алекс целуется с другой участницей Сашей Мудрой. Катя также прокомментировала слухи о том, что Топольский встречался с другими женщинами, пока шел проект. "50 на 50. Зная график Алекса во время сьемок в это сложно поверить", - говорит она, добавляя, что в то же самое время, он писал каким-то девушкам, когда уже встречался с Лозовицкой.

Напомним, ранее известный украинский радиоведущий Слава Демин, который долгое время дружил с холостяком последнего сезона Алексом Топольским, внезапно сообщил о разрыве отношений с ним. Об этом ведущий рассказал на своем YouTube-канале. По словам Демина, причиной прекращения отношений со скандальным холостяком Топольским стали "различия во взглядах".

Напомним, ранее участница последнего, двенадцатого сезона романтического шоу "Холостяк" Аделина Дели сообщила радостную новость. Оказалось, что девушка, которая совсем недавно боролась за сердце "Холостяка" Алекса Топольского беременна. Фото с округлым животом она поделилась на своей странице в Instagram.

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