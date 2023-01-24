Вика из "Холостяка" рассказала, как делала аборт

Виктория Варлей поделилась историей, как в предыдущих отношениях сделала аборт по вине молодого человека.

Виктория Варлей / Instagram

Старшая участница последнего сезона романтического шоу "Холостяк" Виктория Варлей, которую в последнее время буквально прорвало на откровения, сообщила о том, что делала аборт.

Об этом она рассказала в интервью на YouTube-канале "Олицкая".

По ее словам, отцом ребенка был парень "до Тараса" (Тараса Цимбалюка, с которым актриса встречалась - авт.). "Это был парень до Тараса. Я забеременела. Он принимал какие-то лекарства, с которыми нельзя было зачать ребенка. Я не знаю, как тот врач, который прописал ему это лекарство, не предупредил об этом. Я хочу, чтобы тот врач горел в аду. Потому что, когда мы это выяснили, я уже была почти на третьем месяце беременности", - рассказала она.

Варлей рассказала, что не хотела делать аборт, но все доктора и специалисты убеждали ее сделать это, ведь ребенок не проживет и года, а любое лечение окажется дорогим и безуспешным. "Я рыдала. Меня когда вели на эту операцию, я потеряла сознание. И это было впервые в моей жизни, когда я потеряла сознание... Парню прописали какие-то очень-очень сильные гормональные лекарства. И мне все врачи сказали, что Вика, на УЗИ не покажет. Ты родишь ребенка, ребенок не доживет даже до одного года. Ты потратишь все деньги, продашь квартиру, машину – ребенка не спасут. Трудно было", – добавила Варлей.

По словам актрисы, она сейчас активно работает над тем, что забеременеть. По ее словам, она сдала все анализы и у нее все прекрасно. Она также считает, что вся Украина должна знать о том, что у нее "овулируют оба яичника" и поэтому у нее может быть двойня.

Напомним, ранее Виктория Варлей, которая якобы сама покинула проект рассказала, с кем встречается скандальная участница проекта Саша Мудрая.

Об этом она рассказала в интервью Анне Олицкой, в программе "Без комплексов".

Так, по словам Варлей, сердце Мудрой занято богатым мужчиной, старше ее.

Ранее скандальная и самая злобная участница проекта "Холостяк" Александра Мудрая публично поссорилась с Алексом Топольским, который в финале выбрал не ее, а другую участницу, Катерину Лозовицкую.

Так, сначала в своих сториз к ней обратился сам холостяк Топольский, который указал на ее балийские связи и написал, что "с ним жестоко обошлись". "Саша, я все понимаю. Обиделась, потому что задел эго и статус безработной теперь тяжело поддерживать. Но всем есть лимит. Активировать свои балийские связи, чтобы со мной так обошлись - это уже перебор", - написал Топольский.

Сама Виктория Варлей также поделилась радостной новостью: она нашла мужчину всей своей жизни и вышла замуж.

Вас также может заинтересовать: