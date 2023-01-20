'Могу поделиться счастьем': участница 'Холостяка' вышла замуж

Участница романтического шоу, оказывается, уже успела выскочить замуж.

Виктория Варлей. Фото Instagram

Участница последнего сезона "Холостяка" Виктория Варлей поделилась радостной новостью: она нашла мужчину всей своей жизни и вышла замуж.

Об этом она поспешила сообщить на своей странице в Instagram.

"Наконец-то могу с вами поделиться своим счастьем. Все что со мной произошло после проекта, еще раз доказывает, что всегда нужно следовать своей мечте и никогда в себе не сомневаться", - пишет она.

Кроме того, по словам Варлей, она всегда знала, что выйдет замуж только один раз, и это будет "лучший мужчина", поэтому она так долго его ждала.

"Я никогда не зацикливалась на возрасте, для меня это "совковое" мышление, которое, к сожалению, присуще многим. Девушки не слушайте тех, кто пытается вам вбить в голову какие-то рамки и правила, для всего есть свое время, и все наступает в правильное мгновение именно для вас, не стоит терять себя, пытаясь подстроиться под окружающих", - добавляет Варлей.

По мнению участницы, каждая вправе претендовать на успех. "Окружайте себя только теми, кто вас любит и увеличивает уверенность в себе, мой муж именно такой и я очень счастлива", - сообщает Варлей, которая еще год назад отчаянно сражалась за сердце Алекса Топольского.

Напомним, ранее Виктория Варлей, 37-летняя участница раскритиковала шоу из-за монтажа и заявила, что Алекс "не готов к построению семьи".

Она также добавила, что она — уже третья девушка, которая ушла по собственному желанию. Ранее холостяк попрощался с Алиной Ершовой и Лизой Кондрашевской, которые также приняли совершенно самостоятельное решение покинуть проект.

Кроме того, участница популярного развлекательного шоу "Холостяк"-12 Саша Погорелова появилась на премьере романтической комедии "Соседка".

Погорелова впервые вышла в свет на подобное мероприятие после того, как она снялась в проекте "Холостяк".

Девушка выбрала для события стильный лук. На ней был трикотажный бежевый джемпер и черная мини-юбка, а также высокие сапоги на низком ходу.

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