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Третья участница подряд сбегает от "Холостяка" Топольского

26 декабря 2022, 18:36
То ли барышни стали слишком самостоятельными, то ли холостяки уже не те.
Алекс Топольский
Алекс Топольский / instagram.com/holostyachkastb

Похоже, что 12-й сезон проекта "Холостяк" закончится скандалом. По крайней мере об этом свидетельствует то, что шоу покинула третья девушка подряд. По собственному желанию.

Кроме того, все ушедшие жалуются, что канал смонтировал все так, как будто бы это холостяк Алекс Топольский принял такое решение. Так, о том, что случилось пост написала актриса из Киева и участница шоу Виктория Варлей. 37-летняя участница раскритиковала шоу из-за монтажа и заявила, что Алекс "не готов к построению семьи".

Она также добавила, что она — уже третья девушка, которая ушла по собственному желанию. Ранее холостяк попрощался с Алиной Ершовой и Лизой Кондрашевской, которые также приняли совершенно самостоятельное решение покинуть проект.

"9 эпизод полное разочарование. СТБ уволите тех идиотов, которые монтируют проект Холостяк. Как можно было вырезать мой спор с Гришей, и подать мое возмущение как обиду на девочку Катю. Как можно было вырезать, что я рассказывала о семье и детях? И реальные причины почему я ушла, это не вошло в монтаж, потому что как это так, что уже третья девушка идет по собственному желанию (Алина Ершова также ушла по собственному желанию, но кто вам об этом расскажет). Я не видела в Алексе мужчину, с которым я могу строить серьезные отношения, он не готов к построению семьи. Учитывая первый пункт, я хотела попасть в Майами к Рождеству (до 25 декабря). Мне уже реально нужно было попасть к косметологу. Пересмотрев 9 эпизод я четко поняла, я слишком крута для этого проекта, вы меня вообще не раскрыли и не разгадали, это как метать бисер перед свиньями! Но этот пост благодарности всей команде Холостяк, которые находились с нами 24/7 — несокрушимы и я не знаю как вы все это делаете и выдерживаете! Мы действительно жили как в детском лагере, к сожалению, все самое интересное осталось за кадром, это было невероятно и вызывает у меня только теплые воспоминания!", — написала Варлей.

Третья участница подряд сбегает от 'Холостяка' Топольского

К слову, сейчас страница Виктории Варлей не доступна и ее не видно даже в результатах поиска.

Третья участница подряд сбегает от 'Холостяка' Топольского

В комментарии к Виктории пришла также покинувшая шоу девушка Алина. "Третья девушка идет… конечно, такого же не покажут по ТВ. Но зрители сами все понимают, по крайней мере я надеюсь на это. Весь твой пост — будто с языка сняла. Я такого же мнения. Команда — крутая. Все остальное — шлак и грязь", — написала Алина, которая ушла в восьмом эпизоде.

"Да на 100% соглашаюсь", — ответила Виктория.

Что ж, нам остается лишь наблюдать за тем, что будет дальше. По сети ходят слухи, что в финале останутся две фаворитки Топольского, которых видно невооруженным взглядом.

Напомним, ранее участница 12 сезона романтического реалити-шоу Холостяк Роксолана покинула проект в 5 серии. Главный герой, Алекс Топольский, счел ее не заинтересованной в отношениях.

Рокси, которая для Холостяка и зрителей осталась эксцентричной загадкой, после того, как выбыла, оставила послание Топольскому - на своей странице в Instagram показала ролик, где они отдыхали вместе, и подписала его: "Ты ничего не понял".

Теперь Роксолана дразнит "холостяка" и своих поклонников весьма откровенными снимками в социальных сетях.

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