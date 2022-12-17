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Ожидание vs реальность: участница "Холостяка" шокировала видом до "тюнинга"

17 декабря 2022, 10:19
Марина Голд из "Холостяка" показала, как выглядела до многочисленных пластических операций.
Ожидание vs реальность: участница 'Холостяка' шокировала видом до 'тюнинга'
Марина Голд. Instagram

Участница нового сезона "Холостяка" Марина Голд показала свою внешность до того, как сделала ряд пластических операций и занялась своим телом. Узнать на первых фото ее невозможно, ведь это два совершенно разных человека.

Голд появилась своими метаморфозами на своей странице в Instagram, а также рассказала, через что ей пришлось пройти.

"На первых фото вы можете увидеть "разбитую" меня. Заброшенная девушка, с очень короткими волосами, лишним весом, желающая достичь лучшего, но не знает как. На самом первом фото – это я еду в электричке в Харьков. Покорять город. Ну, как бы верила я в себя очень, не смотря ни на что", - рассказывает она.

По словам участницы, она тоже хотел быть стройной и привлекательной, но у нее не было ресурсов. "Мои потуги переехать в город завершились тем, что переехала я к бабушкам, в пгт Волчанск. Поступила не на ту специальность, которую хотела. Ну и с бабушкой жить, мои пищевые привычки изменились не в лучшую сторону. К тому же, у меня уже были свои деньги и родители не контролировали что я ем. Потому ела я что желала. Вот и получила не слишком шикарный вид для 16 лет и набрала 20 кг за полгода", - пишет она.

Марина Голд
Марина Голд / Instagram

Потенциальная невеста холостяка Топольского также добавляет, что она быстро пришла в себя, но у нее никак не получалось привести себя в форму. Диеты помогали на короткое время, она срывалась и набирала еще больше потом и в итоге заработала себе расстройство пищевого поведения.

"Помню, как я ненавидела себя за то, что я не могла похудеть. Считала себя слабой, садилась на голодание, а как срывалась - чувствовала вину… бежала в туалет, или "наказывала" себя часами спорта на следующий день", - делится девушка.

Она также добавила фото, где даже губы не колола, просто похудела и отпустила волосы. "Так что лицо меняется, когда ты худеешь, и даже нос. Я его уместно сделала незадолго до участия в проекте", - рассказала она, поблагодарив всех, кто "прошел с ней ее путь".

Напомним, ранее главный герой двенадцатого сезона реалити-шоу "Холостяк" − коммерсант Алекс Топольский − признался, что до пандемии коронавируса зарабатывал около 60 тысяч долларов США в месяц. Об этом рассказал в интервью проекту "Слава +".

Топольский (уроженец Львова) давно работает в США по трем направлениям − недвижимость, услугу онлайн-ассистентов, и услуги в формате Phonetized.

"До ковида я зарабатывал 60 тысяч долларов чистыми в месяц. После ковида бизнес пострадал. И сейчас в 2,5 раза меньше зарабатываю", – сказал он.

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