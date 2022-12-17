Ожидание vs реальность: участница 'Холостяка' шокировала видом до 'тюнинга'

Марина Голд из "Холостяка" показала, как выглядела до многочисленных пластических операций.

Марина Голд. Instagram

Участница нового сезона "Холостяка" Марина Голд показала свою внешность до того, как сделала ряд пластических операций и занялась своим телом. Узнать на первых фото ее невозможно, ведь это два совершенно разных человека.

Голд появилась своими метаморфозами на своей странице в Instagram, а также рассказала, через что ей пришлось пройти.

"На первых фото вы можете увидеть "разбитую" меня. Заброшенная девушка, с очень короткими волосами, лишним весом, желающая достичь лучшего, но не знает как. На самом первом фото – это я еду в электричке в Харьков. Покорять город. Ну, как бы верила я в себя очень, не смотря ни на что", - рассказывает она.

По словам участницы, она тоже хотел быть стройной и привлекательной, но у нее не было ресурсов. "Мои потуги переехать в город завершились тем, что переехала я к бабушкам, в пгт Волчанск. Поступила не на ту специальность, которую хотела. Ну и с бабушкой жить, мои пищевые привычки изменились не в лучшую сторону. К тому же, у меня уже были свои деньги и родители не контролировали что я ем. Потому ела я что желала. Вот и получила не слишком шикарный вид для 16 лет и набрала 20 кг за полгода", - пишет она.

Марина Голд / Instagram

Потенциальная невеста холостяка Топольского также добавляет, что она быстро пришла в себя, но у нее никак не получалось привести себя в форму. Диеты помогали на короткое время, она срывалась и набирала еще больше потом и в итоге заработала себе расстройство пищевого поведения.

"Помню, как я ненавидела себя за то, что я не могла похудеть. Считала себя слабой, садилась на голодание, а как срывалась - чувствовала вину… бежала в туалет, или "наказывала" себя часами спорта на следующий день", - делится девушка.

Она также добавила фото, где даже губы не колола, просто похудела и отпустила волосы. "Так что лицо меняется, когда ты худеешь, и даже нос. Я его уместно сделала незадолго до участия в проекте", - рассказала она, поблагодарив всех, кто "прошел с ней ее путь".

Напомним, ранее главный герой двенадцатого сезона реалити-шоу "Холостяк" − коммерсант Алекс Топольский − признался, что до пандемии коронавируса зарабатывал около 60 тысяч долларов США в месяц. Об этом рассказал в интервью проекту "Слава +".

Топольский (уроженец Львова) давно работает в США по трем направлениям − недвижимость, услугу онлайн-ассистентов, и услуги в формате Phonetized.

"До ковида я зарабатывал 60 тысяч долларов чистыми в месяц. После ковида бизнес пострадал. И сейчас в 2,5 раза меньше зарабатываю", – сказал он.

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