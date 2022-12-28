Участница "Холостяка" появилась на премьере вместе с известным мужчиной

Девушка, которая борется за сердце холостяка Топольского вышла в свет первый раз.

Холостяк 2021 / СТБ

Участница популярного развлекательного шоу "Холостяк"-12 Саша Погорелова появилась на премьере романтической комедии "Соседка".

Как сообщает ТСН, Погорелова впервые вышла в свет на подобное мероприятие после того, как она снялась в проекте "Холостяк".

Девушка выбрала для события стильный лук. На ней был трикотажный бежевый джемпер и черная мини-юбка, а также высокие сапоги на низком ходу.

Саша Погорелова со спутником / Фото ТСН

Компанию Александре составил участник проекта "Холостячка-2" – Евгений Ковтуненко. Ковтуненко соединил в своем образе черную водолазку, бежевый пиджак, белые брюки и светлые ботинки.

На премьере также побывали участницы "Холостяка-11" – Анна Гузеева и Александра Миколюк.

Напомним, ранее мы писали о том, что 12-й сезон проекта "Холостяк" закончится скандалом. По крайней мере об этом свидетельствует то, что шоу покинула третья девушка подряд. По собственному желанию.

Кроме того, все ушедшие жалуются, что канал смонтировал все так, как будто бы это холостяк Алекс Топольский принял такое решение. Так, о том, что случилось пост написала актриса из Киева и участница шоу Виктория Варлей. 37-летняя участница раскритиковала шоу из-за монтажа и заявила, что Алекс "не готов к построению семьи".

Она также добавила, что она — уже третья девушка, которая ушла по собственному желанию. Ранее холостяк попрощался с Алиной Ершовой и Лизой Кондрашевской, которые также приняли совершенно самостоятельное решение покинуть проект.

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