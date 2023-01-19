Злобная участница 'Холостяка' публично поссорилась с Топольским

Саша Мудрая все никак не может успокоиться из-за того, что Топольский выбрал не ее.

Топольский и Лозовицкая. Фото Instagram

Скандальная и самая злобная участница проекта "Холостяк" Александра Мудрая публично поссорилась с Алексом Топольским, который в финале выбрал не ее, а другую участницу, Катерину Лозовицкую.

Так, сначала в своих сториз к ней обратился сам холостяк Топольский, который указал на ее балийские связи и написал, что "с ним жестоко обошлись". "Саша, я все понимаю. Обиделась, потому что задел эго и статус безработной теперь тяжело поддерживать. Но всем есть лимит. Активировать свои балийские связи, чтобы со мной так обошлись - это уже перебор", - написал Топольский.

На что Мудрая поспешила отреагировать, написав, что таким образом Топольский пытается обратить на себя внимание.

Топольский также ранее перепостил у себя фотографию Мудрой, которая все никак не успокоится из-за своего проигрыша, и попросил "не трогать Катю".

Напомним, ранее холостяк 12-го сезона Алекс Топольский сделал свой выбор. Очевидно, что сердце Топольского завоевала участница Катерина Лозовицкая.

В своей речи, обращаясь к Кате, Топольский подчеркнул ее недоступность и отметил, что очень ждал от нее того самого шага, который она и сделала.

По словам Холостяка, с Катей он чувствует нежность и влюбленность. А то, как Катя видит свое будущее откликнулось Топольскому и в его сердце прозвучало лишь ее имя.

Ранее скандальная участница проекта "Холостяк" Александра Мудрая, которая славится своими склоками и злыми комментариями на проекте, высказала "ценное мнение" относительно использования украинского языка в Украине.

В частности, она вступила в перепалку со своими подписчиками на своей странице в Instagram. "Хватит на нас нападать и ненавидеть за язык, на котором мы говорим", - вступилась Мудрая за русский язык, ссылаясь на Конституцию Украины, где сказано о том, что Государство способствует изучению иностранных языков.

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