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Холостяк 12: кого выбрал Алекс Топольский

14 января 2023, 10:17
Холостяк долго не мог определится с выбором и даже сравнивал девушек с яхтами.
Холостяк 12: кого выбрал Алекс Топольский
Топольский и его избранница. Фото Инстаграм

Холостяк 12-го сезона Алекс Топольский сделал свой выбор. Очевидно, что сердце Топольского завоевала участница Катерина Лозовицкая.

В своей речи, обращаясь к Кате, Топольский подчеркнул ее недоступность и отметил, что очень ждал от нее того самого шага, который она и сделала.

По словам Холостяка, с Катей он чувствует нежность и влюбленность. А то, как Катя видит свое будущее откликнулось Топольскому и в его сердце прозвучало лишь ее имя.

Холостяк 12: кого выбрал Алекс Топольский

"Когда я услышал, каким ты видишь наше будущее, я испытал истинное желание наших отношений. В моем сердце зазвучало имя", - сказал он.

Напомним, ранее на своей странице в Instagram, Топольский написал большой пост, где объяснил, как на самом деле выбирал себе вторую половину.

По словам Топольского, к обеим девушкам у него были чувства.

"Однажды вечером, прогуливаясь по городу, я увидел две яхты, привязанные к причалу. Одна яхта качалась, ее носило в разные стороны, в ней была какая-то дикость, жажда приключений, и всем своим видом она давала понять, что этой веревки недостаточно, чтобы ее удержать. Она принадлежит океану, в ней царит свобода, желание жизни, страсть к приключениям, она принадлежит природе и этой стихии", - пишет холостяк, имея ввиду, скорее всего, Сашу.

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холостяк
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