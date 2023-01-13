УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Катя или Саша: Холостяк сравнил девушек с яхтами и объяснил свой выбор

13 января 2023, 14:41
Холостяк Алекс Топольский провел странную аналогию и пояснил, по каким критериям он выбирал себе девушку.
Холостяк 2021
Холостяк 2021 / СТБ

Сегодня, 13 января, состоится финал романтического шоу "Холостяк", в рамках которого главный герой Алекс Топольский определится с выбором и наконец-то отдаст кольцо либо участнице Саше либо Кате.

На своей странице в Instagram, Топольский написал большой пост, где объяснил, как на самом деле выбирал себе вторую половину.

По словам Топольского, к обеим девушкам у него были чувства. "Однажды вечером, прогуливаясь по городу, я увидел две яхты, привязанные к причалу. Одна яхта качалась, ее носило в разные стороны, в ней была какая-то дикость, жажда приключений, и всем своим видом она давала понять, что этой веревки недостаточно, чтобы ее удержать. Она принадлежит океану, в ней царит свобода, желание жизни, страсть к приключениям, она принадлежит природе и этой стихии", - пишет холостяк, имея ввиду, скорее всего, Сашу.

"В то же время, на другой стороне была привязана яхта, которая очень плавно покачивалась, никуда не рвалась. Создавалось такое впечатление, что к ней был привязан невидимый якорь, удерживавший ее в этом умиротворении и покое. Она никуда не торопилась, она будто понимала, что это ее пространство и там комфортно", - сравнил он плавсредство с Катей.

По словам Топольского, присев неподалеку, он погрузился мыслями об этих яхтах, и в голове проскользнула аналогия по отношению к девушкам. "Саша и Катя – совершенно разные, у них разные принципы, разное мировоззрение, разные характеры. И я с ними раскрывался тоже по-разному. С Сашей я уверен, что непредсказуемость, спонтанность и страсть будут основой наших отношений. Скучать будет точно некогда. У Саши очень ярко выражено страстное желание изучения всего нового. Она любит и радуется жизни, - это крепкая нить, соединяющая ее душу и сердце со Вселенной. Она – отличный партнер по протаптыванию новых дорог в жизни. Я убежден, что с Сашей я буду оставаться вечно молодым. Она буквально эликсир молодости и энергии", - поделился Топольский своими наблюдениями.

"С Катей я чувствовал покой, умиротворение, доверие и глубину. Именно этого мне не хватало в Америке. Мне очень импонирует ее семья и воспитание. Но теплота, любовь, культура, царящие в ее семье, передались и самой Кате. Она будет прекрасной мамой, которая сможет привить только самые лучшие ценности ребенку. Ее доброта лежит в основе ее характера – это меня очень подкупает", - немногословно описал он Катю.

"С Катей во мне просыпался романтик, с Сашей во мне бушевала страсть", - написал холостяк, который, уже сделал свой выбор.

Напомним, ранее скандальная участница проекта "Холостяк" Александра Мудрая, которая славится своими склоками и злыми комментариями на проекте, высказала "ценное мнение" относительно использования украинского языка в Украине.

В частности, она вступила в перепалку со своими подписчиками на своей странице в Instagram. "Хватит на нас нападать и ненавидеть за язык, на котором мы говорим", - вступилась Мудрая за русский язык, ссылаясь на Конституцию Украины, где сказано о том, что Государство способствует изучению иностранных языков.

Вас также может заинтересовать:

холостяк
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

14:45

Сжимал кулаки и хватался за руку: странное поведение Путина может говорить о его болезнях — СМИ

14:41

Катя или Саша: Холостяк сравнил девушек с яхтами и объяснил свой выборВидео

14:23

"Мрази завистливые": жирный предатель Джиган обматерил всех, кто считает его полнымВидео

14:12

"Переговоры с РФ - ловушка для Украины": Россия не стремится к миру, ей нужна пауза - КулебаВидео

14:08

Танки, санкции и трибунал: Зеленский назвал "формулу победы" над РФВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

14:03

Украина де-факто стала членом НАТО - Резников

13:47

Почему нельзя сушить одежду на батарее: большинство людей об этом не догадываются

13:45

Могут стать миллионершами: женские имена, которые помогают достичь безумного успеха в карьереВидео

13:45

Обрезание Господне – история праздника, запреты и традиции

Реклама
13:43

Звезда Женского квартала блеснула упругими бедрами в черном мини-платье

13:37

В Минобороны пояснили, о чем говорит путинская рокировка Герасимова на Суровикина

13:20

В ВСУ опровергли заявление Минобороны РФ о "захвате" Соледара

13:20

Принесут в дом счастье и богатство: тексты самых щедрых посевалок

13:06

Гадания на Старый Новый год 2023: как привлечь в свою жизнь любовь

13:05

Как можно проверить сливочное масло на качество: пять простых способовВидео

13:02

РФ может перейти в наступление весной: Резников назвал вероятные направленияВидео

12:47

Украинцам пересчитали тариф на доставку газа: кто будет платить с января вдвое большеВидео

12:27

Резников сказал, сколько военных ежедневно теряют Украина и РФ в войнеВидео

12:25

"Ни о каком окружении речи нет": полковник РФ опроверг заявления пропагандистов насчет БахмутаВидео

12:05

Раскрыт лучший совет, который королева Елизавета II дала Кейт Миддлтон после ее позора

Реклама
11:50

Мощный взрыв и детонация: на базе РФ в Белгородской области уничтожен танк Т-72Видео

11:40

"Как 2 морских контейнера": Киев не замерзнет в случае блэкаута благодаря новым установкам – экспертВидео

11:20

Путин в катастрофической ситуации и не знает, кому доверить руководить войной - СМИ

11:19

Зачем заливать в унитаз борную кислоту на ночь: утром вы его просто не узнаете

10:57

"Оккупанты зарылись, как во время Вьетнамской войны": Гайдай рассказал о тяжелых боях возле КременнойВидео

10:57

Блэкаут не светит: РФ не сможет "выключить" энергосистему Украины – экспертВидео

10:37

Украинка в невероятном костюме феерично появилась на "Мисс Вселенная"Видео

10:31

Путин пытается создать двухмиллионную армию - ГУР

10:30

РФ готовит новый ракетный удар по Украине: куда могут целиться оккупантыВидео

10:30

Крещенский сочельник 2023: когда празднуют, приметы, традиции и запреты

10:18

Праздник Маланки в Украине: что нужно сделать в этот особенный день

10:06

В РФ снова клянчат переговоры с Украиной: озвучили новые "хотелки"Видео

09:53

Не остановит наступление украинцев: в Госдепе оценили продвижение РФ на ДонбассеВидео

09:50

"Пригожину пора подрезать крылья": СМИ раскрыли тайный план Путина в отношении ЧВК "Вагнера"

09:40

Гороскоп на сегодня 13 января 2023: Овнам – фриланс и раздражение, Стрельцам – знаки внимания

09:19

Скоропостижно скончалась единственная дочь "короля рок-н-ролла" Элвиса Пресли

09:15

ВСУ пытаются удержать оборону: в Минобороны рассказали о боях за СоледарВидео

08:50

Украинские бобры с Волыни сделали невозможной атаку оккупантов со стороны Беларуси - СМИ

08:50

5 явных признаков того, что кошка вас ненавидит

08:43

"РФ может распасться, это не фантазия": есть 3 сценария для России после ее поражения – профессор СШАВидео

Реклама
08:36

ВСУ идут вперед на Донбассе: подробности продвижения под КременнойВидео

08:21

Свихнувшийся деспот осознал близость поражениямнение

08:21

Старый Новый год: история праздника и давние приметы, о которых стоит знать

08:00

Риск блэкаута минимален, Украина работает над резервным питанием для инфраструктуры - ХарченкоВидео

07:58

Как очистить ручки газовой плиты за 2 минуты: 3 экспресс-способа

07:56

"Сегодня мы взяли этот город, а завтра Киев": Жданов сказал, почему Путину так важно захватить СоледарВидео

07:52

Джонсон планирует новый визит в Киев - СМИ

07:21

В Пентагоне поддержали решение союзников о поставках Украине танков

06:57

"Щедрик щедрик щедривочка" - текст известной на весь мир украинской щедривкиВидео

06:39

"Пиррова тактическая победа": оккупанты вероятно контролируют весь Соледар - ISW

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделю
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять