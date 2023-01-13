Катя или Саша: Холостяк сравнил девушек с яхтами и объяснил свой выбор

Холостяк Алекс Топольский провел странную аналогию и пояснил, по каким критериям он выбирал себе девушку.

Холостяк 2021 / СТБ

Сегодня, 13 января, состоится финал романтического шоу "Холостяк", в рамках которого главный герой Алекс Топольский определится с выбором и наконец-то отдаст кольцо либо участнице Саше либо Кате.

На своей странице в Instagram, Топольский написал большой пост, где объяснил, как на самом деле выбирал себе вторую половину.

По словам Топольского, к обеим девушкам у него были чувства. "Однажды вечером, прогуливаясь по городу, я увидел две яхты, привязанные к причалу. Одна яхта качалась, ее носило в разные стороны, в ней была какая-то дикость, жажда приключений, и всем своим видом она давала понять, что этой веревки недостаточно, чтобы ее удержать. Она принадлежит океану, в ней царит свобода, желание жизни, страсть к приключениям, она принадлежит природе и этой стихии", - пишет холостяк, имея ввиду, скорее всего, Сашу.

"В то же время, на другой стороне была привязана яхта, которая очень плавно покачивалась, никуда не рвалась. Создавалось такое впечатление, что к ней был привязан невидимый якорь, удерживавший ее в этом умиротворении и покое. Она никуда не торопилась, она будто понимала, что это ее пространство и там комфортно", - сравнил он плавсредство с Катей.

По словам Топольского, присев неподалеку, он погрузился мыслями об этих яхтах, и в голове проскользнула аналогия по отношению к девушкам. "Саша и Катя – совершенно разные, у них разные принципы, разное мировоззрение, разные характеры. И я с ними раскрывался тоже по-разному. С Сашей я уверен, что непредсказуемость, спонтанность и страсть будут основой наших отношений. Скучать будет точно некогда. У Саши очень ярко выражено страстное желание изучения всего нового. Она любит и радуется жизни, - это крепкая нить, соединяющая ее душу и сердце со Вселенной. Она – отличный партнер по протаптыванию новых дорог в жизни. Я убежден, что с Сашей я буду оставаться вечно молодым. Она буквально эликсир молодости и энергии", - поделился Топольский своими наблюдениями.

"С Катей я чувствовал покой, умиротворение, доверие и глубину. Именно этого мне не хватало в Америке. Мне очень импонирует ее семья и воспитание. Но теплота, любовь, культура, царящие в ее семье, передались и самой Кате. Она будет прекрасной мамой, которая сможет привить только самые лучшие ценности ребенку. Ее доброта лежит в основе ее характера – это меня очень подкупает", - немногословно описал он Катю.

"С Катей во мне просыпался романтик, с Сашей во мне бушевала страсть", - написал холостяк, который, уже сделал свой выбор.

Напомним, ранее скандальная участница проекта "Холостяк" Александра Мудрая, которая славится своими склоками и злыми комментариями на проекте, высказала "ценное мнение" относительно использования украинского языка в Украине.

В частности, она вступила в перепалку со своими подписчиками на своей странице в Instagram. "Хватит на нас нападать и ненавидеть за язык, на котором мы говорим", - вступилась Мудрая за русский язык, ссылаясь на Конституцию Украины, где сказано о том, что Государство способствует изучению иностранных языков.

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