"Щедрый, исполняет ее капризы": Вика из "Холостяка" раскрыла, с кем встречается скандалистка Саша Мудрая

Саша Мудрая познакомилась со своим американцем в социальных сетях. По крайней мере так считает Варлей.

Александра_Мудрая / СТБ

Старшая участница Виктория Варлей, которая якобы сама покинула проект рассказала, с кем встречается скандальная участница проекта Саша Мудрая.

Об этом она рассказала в интервью Анне Олицкой, в программе "Без комплексов".

Так, по словам Варлей, сердце Мудрой занято богатым мужчиной, старше ее.

"У нее есть парень. Он американец. Я его видела, мы знакомы. Он ее старше, он где-то мой сверстник. Классный очень. Мы вместе ходили в музей здесь в Майами, потом ходили в ресторан. И потом они приезжали ко мне здесь на пляж, мы сидели с моей собакой", - рассказала она.

Она также говорит, что бойфренд Саши Мудрой, которому не мешало бы пересмотреть шоу, богатый и щедрый мужчина: "Мы когда сидели в ресторане, он заказал все, что было в меню и заплатил. Классный парень. Саша в этих отношениях босс, это 100%. Он исполняет ее капризы", – поделилась Варлей.

Напомним, ранее скандальная и самая злобная участница проекта "Холостяк" Александра Мудрая публично поссорилась с Алексом Топольским, который в финале выбрал не ее, а другую участницу, Катерину Лозовицкую.

Так, сначала в своих сториз к ней обратился сам холостяк Топольский, который указал на ее балийские связи и написал, что "с ним жестоко обошлись". "Саша, я все понимаю. Обиделась, потому что задел эго и статус безработной теперь тяжело поддерживать. Но всем есть лимит. Активировать свои балийские связи, чтобы со мной так обошлись - это уже перебор", - написал Топольский.

Сама Виктория Варлей также поделилась радостной новостью: она нашла мужчину всей своей жизни и вышла замуж.

Об этом она поспешила сообщить на своей странице в Instagram.

"Наконец-то могу с вами поделиться своим счастьем. Все что со мной произошло после проекта, еще раз доказывает, что всегда нужно следовать своей мечте и никогда в себе не сомневаться", - пишет она.

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