Звезда сериала "Поймать Кайдаша" перенесла срочную операцию и показала фото из больницы

Антонина Хижняк вовремя обратилась к доктору - ей потребовалась безотлагательная помощь специалиста.

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Антонине Хижняк сделали срочную операцию на глазу / instagram.com/tonya_actress

Украинская актриса кино, театра и кино, звезда сериалов "Поймать Кайдаша" и "Я Надежа" Антонина Хижняк шокировала поклонников кадрами из больницы. Артистке потребовалось срочное оперативное вмешательство, которое, по словам самой Хижняк, спасло ее... На этот раз.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram. В подробности болезни, которая положила ее на больничную койку, актриса вдаваться не стала, однако показала серию фото и видео, на которых четко видно что пострадал один глаз - на него была наложена повязка.

Из-за операции Хижняк не смогла поучаствовать в одном из театральных представлений, в которых она задействована сейчас. Однако сообщила она и более оптимистичные новости: на восстановление ей потребуется менее недели.

видео дня

"Спасибо офтальмологическому отделению Клинической больницы №3 г. Киева за профессиональность и индивидуальный подход к каждому пациенту (и за медсестер, которые фразой "ну что пираты, пойдем в палаты" просто сделали мой день). На этот раз меня спасло своевременное обращение к врачам и срочное оперативное вмешательство. Берегите свое здоровье, прислушивайтесь к своему телу и будьте здоровы!" - поделилась Антонина Хижняк.

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