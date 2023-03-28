"Проходила химиотерапию, радиацию": Вайкуле откровенно рассказала о своей болезни

Певица Лайма Вайкуле, которая поборола рак более 30 лет назад, призналась, как ей удалось справится с тяжелой болезнью.
Во время интервью на YouTube-канале "И грянул Грэм" Вайкуле откровенно рассказала о недуге.
"Америка научила меня улыбаться и делиться проблемами. Я проходила химиотерапию, радиацию. Многим знакомым, когда они говорили, мол, прекращаю, не могу, — твердила: "Это закончится, и потом все будет хорошо, надо просто это пережить". Тем самым я могу помочь, если кому-то очень плохо. Я стала другим человеком", - призналась Вайкуле.
Стоит напомнить, что Лайма Вайкуле развеяла недавние слухи о том, что она слегла с рецидивом онкологии, которой переболела в конце 80-ых. В Сети давно говорят о том, что у исполнительницы рецидив онкологии. Более того, говорят, что артистка находится в очень тяжелом состоянии и, что, рядом с ней пребывает ее подруга Пугачева.
68-летняя певица еще полная сил и энергии, более того - она востребована как артист. Недавно Вайкуле выступила на закрытой вечеринке миллионера в Монако.
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