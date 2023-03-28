УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Проходила химиотерапию, радиацию": Вайкуле откровенно рассказала о своей болезни

28 марта 2023, 19:46
Певица Лайма Вайкуле призналась, что стала другим человеком после пережитого.
Лайма Вайкуле
Лайма Вайкуле рассказала о своей болезни / скриншот YouTube

Певица Лайма Вайкуле, которая поборола рак более 30 лет назад, призналась, как ей удалось справится с тяжелой болезнью.

Во время интервью на YouTube-канале "И грянул Грэм" Вайкуле откровенно рассказала о недуге.

"Америка научила меня улыбаться и делиться проблемами. Я проходила химиотерапию, радиацию. Многим знакомым, когда они говорили, мол, прекращаю, не могу, — твердила: "Это закончится, и потом все будет хорошо, надо просто это пережить". Тем самым я могу помочь, если кому-то очень плохо. Я стала другим человеком", - призналась Вайкуле.

видео дня

Стоит напомнить, что Лайма Вайкуле развеяла недавние слухи о том, что она слегла с рецидивом онкологии, которой переболела в конце 80-ых. В Сети давно говорят о том, что у исполнительницы рецидив онкологии. Более того, говорят, что артистка находится в очень тяжелом состоянии и, что, рядом с ней пребывает ее подруга Пугачева.

68-летняя певица еще полная сил и энергии, более того - она востребована как артист. Недавно Вайкуле выступила на закрытой вечеринке миллионера в Монако.

Вам может быть интересно:

Автор: Сергей Кущ
Лайма Вайкуле новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

19:57

Готовят, стирают и ублажают: оккупанты заставляют женщин-военных становиться полевыми женами

19:54

"Позорище и унижение": россияне в ужасе от нового решения МОК по участию в ОлимпиадеВидео

19:46

"Проходила химиотерапию, радиацию": Вайкуле откровенно рассказала о своей болезниВидео

19:42

Девушка четыре месяца не знала имени своего парня

19:20

Си Цзиньпин начал кастинг на роль преемника Путинамнение

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

19:09

Минимум 9 тысяч гривен: в Украине поднимут минимальную зарплатуВидео

19:06

Чем печеные яблоки полезнее свежих: в чем секрет лакомства

18:59

Снимали ТикТок: кадыровцы устроили массовое ДТП на Крымском мостуВидео

18:54

Хотел жениться на любимой после победы: оккупанты жестоко убили украинского чемпионаВидео

Реклама
18:42

В РФ утверждают, что под Москвой упал сине-желтый беспилотник с надписью "Слава Украине"Видео

18:15

"Ничего не треснет?": выяснилась сумасшедшая стоимость билетов на концерт Лорак в РФВидео

18:02

Макияж, который отпугивает мужчин: 6 любимых женских трендов, которых стоит избегать

17:32

"Дьявол может выйти наружу": астролог предупредил о страшном затмении Солнца в день рождения ГитлераВидео

17:28

"Позволит РФ закрепиться": Блинкен назвал "циничной ловушкой" призывы к прекращению огня в УкраинеВидео

17:27

Сколько процентов мужчин возвращаются к бывшим и почему это происходит

17:20

Заглянул под капот и обомлел: механик нашел неожиданную причину поломки авто

17:13

Работает над защитой оккупантов: Китай помогает РФ производить бронежилеты - PoliticoВидео

16:41

Сергей Бабкин показал уморительное свадебное фото с супругой в их годовщину

16:34

Шторм будет валить с ног: на Украину надвигается опаснейший циклон - синоптикиВидео

16:28

Почему не нужно выливать рассол от маслин и оливок: 4 неожиданных варианта использования жидкостиВидео

Реклама
16:20

Грозили отобрать детей: Лобода рассказала, как Киркорова заставили поддерживать Россию

16:17

Вступление Украины в НАТО - в интересах как нашего государства, так и самого Альянса - КулебаВидео

16:14

Приехал убивать украинцев: на Николаевщине ВСУ ликвидировали Шойгу из ХакасииВидео

16:08

"Приближается Смертоносный Плутон": астролог назвал дату, когда стоит уехать из Украины на месяцВидео

15:49

Сыр фета: польза и вред для организмаВидео

15:43

"Пьют, устраивают вечеринки": что известно о парнях, которых обвиняют в изнасиловании девочки на ЗакарпатьеВидео

15:37

Оккупированные территории остаются за РФ: в ОП раскритиковали "мирный план" Китая

15:36

Неоспоримая польза: зачем в CCCР белили бордюры и деревья

15:23

Разногласия во взглядах: украинский телеведущий разорвал все отношения с холостяком ТопольскимВидео

15:18

Почему 29 марта нельзя есть хлеб: приметы и строгие запретыВидео

15:13

ВСУ "перемололи" 650 тысяч оккупантов: РФ негде брать качественный резерв - эксперт

15:10

Что выдает возраст женщины: какие признаки могут за секунду указать на возраст

15:08

Иран и Армения становятся главными партнерами российской агрессии

15:08

Как кошка: гигантская крыса взобралась на мужчину в метроВидео

14:54

Точность теста вас удивит: как определить характер человека по цвету глазВидео

14:51

Как отбелить пожелтевшие кроссовки за 5 минут, чтобы они снова засияли: 3 эффективных способа

14:47

Российский актер и звезда советского кино скончался в нищете

14:42

Зачем опытные хозяйки кладут сахар в холодильник: невероятный фокус, который удивит результатомВидео

14:40

Цены на автогаз в Украине резко изменились: какая ситуация на заправкахВидео

14:39

Вкуснее Оливье, Винегрета и Шубы в 10 раз: легкий и простой салат на Пасху 2023 - рецептВидео

Реклама
14:36

"Есть риск смерти большого количества людей": астролог указал самый опасный день апреля 2023 годаВидео

14:21

Звезда "Властелина колец" тайно стал отцом во второй раз

14:13

Притула рассказал, почему не стал отцом в четвертый разВидео

14:05

Россия поплатится за войну против Украины: США поддержали спецтрибунал для РФ

13:53

Омолаживающие и целительные свойства порадуют: почему нужно пить куриный бульон

13:44

Появились новообразования: Настя Каменских экстренно отменяет концертыВидео

13:43

Засыпало снегом и ударил мороз: в Украине температура опустилась до -14 градусовВидео

13:33

Назвал Путина "умным человеком, который хотел мира": Трамп сморозил новое скандальное заявлениеВидео

13:25

Гороскоп на апрель-2023 от Влада Росса: чего ждать от солнечного затмения и ретроградного МеркурияЭксклюзив

13:15

Навострил лыжи: скандального митрополита Павла подловили на оформлении загранпаспортаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода веснаМагнитная буря
Рецепты
Простые блюдаРецепты на Пасху 2023ЗакускиКонсервация на зиму
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюрЖенские стрижки
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять