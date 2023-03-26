Лайма Вайкуле поставила на место россиян, у которых "не все так однозначно"

Также артистка рассказала, при каких условиях вновь согласится выступать в стране-оккупанте.

Лайма Вайкуле рассказала, почему не молчит про войну в Украине, и когда поедет с концертами в РФ/ instagram.com/laima_vaikule_official

Латвийская певица Лайма Вайкуле публично поддерживает Украину в ее противостоянии стране-агрессору. В знак протеста она даже думала отказаться от своих песен на русском языке, однако позже решила не дарить рф свое музыкальное наследие.

Вместо этого она старается как можно чаще напоминать людям, что в Украине идет полномасштабная война, и не устает возражать тем россиянам, которые предпочитают делать вид, что их это не касается.

В интервью для YouTube-канала "И грянул Грэм" Вайкуле рассказала, что называет вещи своими именами, хотя сперва и очень испугалась, когда началось российское вторжение в нашу страну.

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"Страшная несправедливость. Ты понимаешь, что ты ничего не можешь сделать, хочется просто кричать. Но это никому не поможет. Для меня это ужасная, несправедливая война... Я не могу это принять. Люди не понимают, что происходит... Кто начал войну? Начал Путин. Больше ничего не надо говорить, он виноват", - подчеркивает артистка.

Впрочем, она не исключает, что однажды вернется на российскую сцену. Однако для этого у Вайкуле есть строгое условие. "Я ни разу не была в Крыму (после оккупации - прим. редактора). И так же это связано с Россией, пока Россия не признает, что она неправа, моей ноги там не будет ", - заявляет певица.

Ранее Лайма Вайкуле развеяла слухи о том, что она слегла с рецидивом онкологии, которой переболела в конце 80-ых - в сети давно ходят слухи об этом. Более того, говорят, что артистка находится в очень тяжелом состоянии и что рядом с ней находится ее подруга Пугачева.

Также российский певец-путинист, чья мама была украинкой из Кременчуга, внесенный в базу Миротворец за выступления в аннексированном Крыму, Юрий Антонов назвал латвийскую певицу Лайму Вайкуле слабоумной. Некогда уважаемый артист опустился до гадких оскорблений из-за того что Лайма заступилась за Аллу Пугачеву, которую в РФ травят за антивоенную позицию ее семьи.

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