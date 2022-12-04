Лайма Вайкуле заступилась за Аллу Пугачеву перед теми, кто оскорбляет ее в РФ / instagram.com/laima_vaikule_official

Певица Алла Пугачева выражала антивоенную позицию вместе с мужем, шоуменом и комиком Максимом Галкиным, и близкой подругой - латышской певицей Лаймой Вайкуле.

Вайкуле заявляет о поддержке Украины громко и во всеуслышание, и не боится возразить толпе, которая начала оскорблять и травить Примадонну. Лайма убеждена, что Пугачева подобного отношения не заслуживает ни при каких обстоятельствах.

Свое мнение она высказала в интервью для шоу Дневники знаменитостей, фрагмент которого появились на их официальном Telegram-канале. Вайкуле заявила, что Примадонна была, есть и будет на российской эстраде фигурой номер один.

"Алла содержала всю Россию, которая сейчас ей что-то предъявляет. Мы столько денег заработали тогда для Советского Союза, что даже стыдно говорить и наша популярность… Я сейчас про себя, Алла вообще как человек, музыкант на первом месте, это не о чем говорить", - рассказывает Вайкуле.

Ранее Лайма Вайкуле развеяла недавние слухи о том, что она слегла с рецидивом онкологии, которой переболела в конце 80-ых.

Недавно она показала, как выглядит без головного убора - из-за постоянных шапочек и платочков поползли сплетни о том, что состояние здоровья Вайкуле оставляет желать лучшего.

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