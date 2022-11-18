Вайкуле впервые сняла головной убор на фоне слухов о рецидиве рака

Певица Лайма Вайкуле решила не подогревать слухи.
Певица Лайма Вайкуле, у которой подозревали рецидив рака, в последнее время крайне редко дает концерты. Также артистка редко говорит о своем здоровье.
На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала с новой прической.
В последнее время она ходила исключительно в головных уборах, поэтому поклонники и заподозрили, что к ней вернулся рак.
"C праздником!", - поздравила певица своих соотечественников с днем Латвии.
Стоит напомнить, что Лайма Вайкуле развеяла недавние слухи о том, что она слегла с рецидивом онкологии, которой переболела в конце 80-ых.
68-летняя певица еще полная сил и энергии, более того - она востребована как артист. Недавно Вайкуле выступила на закрытой вечеринке миллионера в Монако.
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