Сбросивший 14 кг Данилко удивил видом рядом с нестареющей Вайкуле

Шоумен Андрей Данилко уехал в Ригу, где встретился с Лаймой Вайкуле.
Украинский шоумен Андрей Данилко, который ранее признался, что сбросил 14 кг, поделился душевным снимком с певицей Лаймой Вайкуле.
На своей страничке в Instagram он опубликовал фото, на котором запечатлен с латвийской певицей Лаймой Вайкуле.
Данилко отметил, что встретился с певицей перед концертом в Риге.
Напомним, ранее украинский музыкант, воплощающий на сцене образ Верки Сердючки, Андрей Данилко рассказал, что на самом деле думает о молчании Аллы Пугачевой о войне в Украине.
Также мы писали, что легендарная эстрадная певица советских времен Лайма Вайкуле поддержала свою коллегу по сцене Аллу Пугачеву ‒ которая обратилась к российским властям, попросив признать ее иностранным агентом (как и ее супруга ‒ комика Максима Галкина).
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