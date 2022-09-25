Сбросивший 14 кг Данилко удивил видом рядом с нестареющей Вайкуле / instagram.com/v_serduchka

Украинский шоумен Андрей Данилко, который ранее признался, что сбросил 14 кг, поделился душевным снимком с певицей Лаймой Вайкуле.

На своей страничке в Instagram он опубликовал фото, на котором запечатлен с латвийской певицей Лаймой Вайкуле.

Данилко отметил, что встретился с певицей перед концертом в Риге.

Андрей Данилко и Лайма Вайкуле / instagram.com/v_serduchka

Напомним, ранее украинский музыкант, воплощающий на сцене образ Верки Сердючки, Андрей Данилко рассказал, что на самом деле думает о молчании Аллы Пугачевой о войне в Украине.

Также мы писали, что легендарная эстрадная певица советских времен Лайма Вайкуле поддержала свою коллегу по сцене Аллу Пугачеву ‒ которая обратилась к российским властям, попросив признать ее иностранным агентом (как и ее супруга ‒ комика Максима Галкина).

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