Минус 14 кг: Данилко начал резко худеть, фото до и после / скриншот

Украинский шоумен Андрей Данилко признался, что за последние шесть месяцев похудел на 14 кг.

В интервью YouTube-каналеу "И грянул Грэм" он рассказал, что с началом войны у него кардинально изменился распорядок дня.

"У меня такое расписание – я более-менее наладил сон, сбросил 14 кг. Я встаю в 7.40, у меня такая еда, я могу чуть-чуть выпить – но это не так, как в прошлом, потому что я выпивал, чтобы заснуть. Я не мог заснуть. Меня не брали таблетки, снотворное", – рассказал 48-летний артист.

Видео дня

Сейчас артист выглядит так:

Андрей Данилко / скриншот

Так Данилко выглядел шесть месяцев назад:

Андрей Данилко / скриншот

Напомним, ранее украинский музыкант, воплощающий на сцене образ Верки Сердючки, Андрей Данилко рассказал, что на самом деле думает о молчании Аллы Пугачевой о войне в Украине.

Также сообщалось, что экс-учасница коллектива Верки Сердючки, артистка Радмила Щеголева, которая 20 лет назад играла помощницу Лелю, рассказала невероятную правду о своих взаимоотношениях с Андреем Данилко.

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