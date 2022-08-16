"Близость была, я была влюблена": бывшая подруга Андерея Данилко рассказала об отношениях

Андрей Данилко она из самых скрытных персон шоубизнеса/ СТБ

Экс-учатсница коллектива Верки Сердючки, артистка Радмила Щеголева, которая 20 лет назад играла помощницу Лелю, рассказала невероятную правду о своих взаимоотношениях с Андреем Данилко.

Радмила стала участницей программы "Не бреши мені" и во время общения с журналистами рассказала, что у нее была близость с Андреем. Хотя женщина пыталась избежать ответов на прямые вопросы, ведущие заключили, что Андрей Данилко и его подчиненная все же встречались, сообщает издание "Сенсация".

"Был ли у меня роман с Андреем Данилко? Сколько раз я отвечаю на этот вопрос? Как вы хотите, так и думайте. Ну, просто мне это близкий мне человек, я не могу просто, не могу сама делить эти вещи и рассказывать это: я делала это, туда ходила, туда не ходила. Скажем, что близость была. Я была влюблена в жизнь в тот момент, и это благодаря ему",- рассказала она.

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Следует отметить, что отношения молодых людей были разорваны очень внезапно. Все произошло когда Радмила приняла решение уйти из коллектива, обсудила это с концертным директором, а самого Данилко просто поставила перед фактом.

Проститься с ним она тоже не смогла, потому что мужчина в этот момент спал. Андрей Данилко сильно обиделся на артистку за этот поступок, и после этого они несколько лет не общались вообще. Впрочем, впоследствии им пришлось поговорить.

Андрей и Радмила помирились после того, что пережили. Однако даже речи не могло идти о возобновлении тех отношений, которые у них были.

Напомним, Верка Сердючка, чей образ воплощает знаменитый музыкант и пародист Андрей Данилко, придумала новую кричалку про президента диктатора России Владимира Путина.

В Киеве 22 июля на концерте Сердючка со своей командой прокричала со сцены: "Путин, чтоб ты ...!"