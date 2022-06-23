Смерть Юры Шатунова разбила сердце Сердючке / instagram.com/yuriy_shatunov/

Внезапная смерть солиста "Ласкового мая" Юрия Шатунова стала неожиданностью для всех.

Не исключением стала и Верка Сердючка. На своей страничке в Instagram она опубликовала фото артиста с короткой подписью: "Юра…???".

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Смерть Юрия Шатунова

О смерти певца стало известно утром, 23 июня. Концертный директор исполнителя Аркадий Кудряшов сообщил, что причиной внезапной кончины артиста стал обширный инфаркт, который спровоцировала оторвавшаяся бляшка в сердце.

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