Смерть Юры Шатунова разбила сердце Сердючке

Артисты были знакомы лично, поэтому особенно тяжело переживать эту трагедию.
Внезапная смерть солиста "Ласкового мая" Юрия Шатунова стала неожиданностью для всех.
Не исключением стала и Верка Сердючка. На своей страничке в Instagram она опубликовала фото артиста с короткой подписью: "Юра…???".
Смерть Юрия Шатунова
О смерти певца стало известно утром, 23 июня. Концертный директор исполнителя Аркадий Кудряшов сообщил, что причиной внезапной кончины артиста стал обширный инфаркт, который спровоцировала оторвавшаяся бляшка в сердце.
Читайте такжеНе прошло и суток: в России начали делить наследство ШатуноваПозже выяснилось, что Шатунов употреблял спиртное за несколько часов до трагедии. Кудряшов рассказал, что они ужинали вместе - ели раков, пили пиво, как вдруг ему стало плохо.
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Автор: Сергей Коломиец