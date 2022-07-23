"Путин, чтоб ты…": Верка Сердючка разрывает соцсети новой кричалкой

Сердючка / соцсети

Верка Сердючка, чей образ воплощает знаменитый музыкант и пародист Андрей Данилко, придумала новую кричалку про президента диктатора России Владимира Путина.

В Киеве 22 июля на концерте Сердючка со своей командой прокричала со сцены: "Путин, чтоб ты ...!"

Сделала она это в запоминающемся ритме, а ее уже подхватили в соцсети. Видео с концерта опубликовал в своих Instagram-stories украинский теле- и радиоведущий Слава Демин.

Зрители в зале поддержали артистов и начали выкрикивать простой и понятный лозунг вместе с ними.

Стоит отметить, что первая кричалка Андрея Данилка в образе балерины Беллы Куценко в 2004 году стала культовой – "Геть з України, ... некрасивий!".

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