Геть з України москаль некрасівий: Верка Сердючка спела в метро

Верка Сердючка спела в метро / УНИАН

Народный артист Украины, певец Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, устроил концерт в киевском метро на станции Майдан Независимости для украинских защитников.

Исполнитель предстал в типичном для себя эпатажном образе со звездой на голове, но добавил символическую деталь, пишет Обозреватель.

Вся команда знаменитости вместе с ним была одета в камуфляжные куртки в знак поддержки украинских воинов. Роликами и фотографиями с концерта поделились зрители. К примеру, несколько stories концерту посвятил военнослужащий Денис Соколов.

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На одном из роликов Сердючка снята во время исполнения песни "Геть з України, москаль некрасівий", которую Данилко впервые спел в 2004 году, выступая в образе балерины Беллы Куценко.

Изюминкой песни стало протяжное исполнение слов "некрасивый москаль" в лице грузинской джазовой певицы Нино Катамадзе, также приобщившейся к поддержке украинских героев.

Андрей Данилко в своем репертуаре не ограничился только культовой частью стендапа, а добавил и другие свои песни.

Следует также отметить, что команда артиста и он сам не провели весь концерт в одном наряде. Они также предстали перед зрителями в белоснежных вышиванках и других элементах традиционной украинской одежды.

Напомним, ранее Данилко выразил мнение, что правящая верхушка на самом деле - всего лишь безвольные марионетки, а всю власть президент-диктатор сосредоточил исключительно в своих руках. В частности такое впечатление производят костюмы и мундиры на официальных лицах рф, которые надеты на них на официальных мероприятиях. По словам Данилко, выглядят они, будто с чужого плеча.