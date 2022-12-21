Юрий Антонов грубо обозвал Лайму Вайкуле за попытку отбелить имя Аллы Пугачевой

Антонов - совсем не добрый молодец, и оскорбил латышскую артистку неприличными словами.

Юрий Антонов назвал Лайму Вайкуле глупой пожилой женщиной / instagram.com/yuryantonov_official, instagram.com/laima_vaikule_official

Российский певец-путинист, чья мама была украинкой из Кременчуга, внесенный в базу Миротворец за выступления в аннексированном Крыму, Юрий Антонов назвал латышскую певицу Лайму Вайкуле слабоумной.

Некогда уважаемый артист опустился до гадких оскорблений из-за того что Лайма заступилась за Аллу Пугачеву, которую в РФ травят за антивоенную позицию ее семьи.

Вайкуле заявила, что Примадонну стоит ценить хоть за то, что долгие годы она кормила российскую эстраду. Антонова такая формулировка возмутила. В росСМИ он обозвал Вайкуле второсортной артисткой, которая просто решила "примазаться" к славе Пугачевой.

"Эти слова Лаймы Вайкуле я воспринимаю как глупость пожилой женщины. Во-первых, она ссылается на Пугачеву, мол Алла содержала Россию, в то время, как Пугачева этого не говорила. Во-вторых, кто такая Лайма Вайкуле даже на фоне нашей (не говоря о мировой) эстрады? Да никто. Когда она говорит о себе, она примеряет на себя королевскую мантию, которую никогда не носила", - распоясался Антонов.

Ранее мы писали, что российская певица Кристина Орбакайте, которая молчит о войне в Украине, поделилась кадрами с отдыха. Дочь Аллы Пугачевой на своей страничке в Instagram опубликовала фото внучки Примадонны.

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