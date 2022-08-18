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"Скоро невестой будет!": Орбакайте показала внучку Пугачевой в купальнике

18 августа 2022, 21:45

Девочка растет настоящей красавицей.

Алла Пугачева
Алла Пугачева / скриншот

Российская певица Кристина Орбакайте, которая молчит о войне в Украине, поделилась кадрами с отдыха.

Дочь Аллы Пугачевой на своей страничке в Instagram опубликовала фото внучки Примадонны.

Судя по геолокации, вместе с Клавдией они отдыхают в Греции на острове Миконос. На фото 10 летняя дочь Орбакайте предстала в купальнике, сидя на камне.

Подписчики певицы расхвалили Клавдию в комментариях под снимком. Многие из них удивились, как быстро растет девочка.

Дочь Орбакайте
Дочь Орбакайте / скриншот

"Очень искренняя и скромная девочка! Так приятно когда детей правильно воспитывают!", "Прелестная русалочка ! Просто - чудо! Сплошное очарование!", "А растёт девушка, скоро не заметите - невестой будет", - писали под постом Орбакайте.

Ранее мы писали, что юморист Максим Галкин, который сразу выступил проти войны в Украине, очаровал поклонников милым архивным фото с женой Аллой Пугачевой. Черно-белый снимок он опубликовал на своей странице в Instagram.

На фото он 26-летний, Алле Пугачевой тогда было 53 года. Она стала за его спиной.

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